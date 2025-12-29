Language
    Pariksha Pe Charcha 2026: पीपीसी के लिए 2.75 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज, टूटेगा पिछले साल का रिकॉर्ड, 11 जनवरी है आवेदन की लास्ट डेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    परीक्षा में चर्चा के लिए अब तक 2 करोड़ 75 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं। इस बार पिछले वर्ष का रिकॉर्ड (3.53 करोड़) टूटने का अनुमान है। पीप ...और पढ़ें

    PPC 2026 Registration: 11 जनवरी तक पंजीकरण का मौका।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए स्टूडेंट्स के साथ ही टीचर्स एवं पेरेंट्स में भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। अब तक पीपीसी 2026 के लिए 2.75 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किये जा चुके हैं। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी छात्र पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं या उनसे सवाल पूछना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

    पिछले साल का टूटेगा रिकॉर्ड

    पिछले साल परीक्षा पे चर्चा के लिए 3.53 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। अब इस बार यह रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। इस बार 4 करोड़ रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने का अनुमान है।

    अब तक करीब 3 करोड़ आवेदन हो चुके प्राप्त

    परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 2,75,18,629 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों में से स्टूडेंट्स की संख्या 2,56,85,686, टीचर्स की संख्या 15,26,274 और पेरेंट्स की संख्या 3,06,669 है। रजिस्ट्रेशन की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।

    आवेदन का तरीका

    स्टूडेंट्स, टीचर्स या माता पिता ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या डिजिलॉकर के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक यहां दिया जा रहा है जिससे आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं।

    • परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Participate Now पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार- Student (Self Participation), Student (Participation through Teacher login), Teacher, Parent का चुनाव कर उसके नीचे क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करें।
    • अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण करें।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

