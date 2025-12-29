Pariksha Pe Charcha 2026: पीपीसी के लिए 2.75 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज, टूटेगा पिछले साल का रिकॉर्ड, 11 जनवरी है आवेदन की लास्ट डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए स्टूडेंट्स के साथ ही टीचर्स एवं पेरेंट्स में भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। अब तक पीपीसी 2026 के लिए 2.75 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किये जा चुके हैं। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी छात्र पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं या उनसे सवाल पूछना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

पिछले साल का टूटेगा रिकॉर्ड पिछले साल परीक्षा पे चर्चा के लिए 3.53 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। अब इस बार यह रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। इस बार 4 करोड़ रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने का अनुमान है।

अब तक करीब 3 करोड़ आवेदन हो चुके प्राप्त परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 2,75,18,629 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों में से स्टूडेंट्स की संख्या 2,56,85,686, टीचर्स की संख्या 15,26,274 और पेरेंट्स की संख्या 3,06,669 है। रजिस्ट्रेशन की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।