नई स्किल्स सीखने के लिए बच्चे इन प्लेटफॉर्म का कर सकते हैं उपयोग, एजुकेशन, साइंस, आर्ट व कोडिंग में करेगा मदद
वर्तमान समय में बहुत से ऐसी वेबसाइट एवं ऐप मौजूद हैं जो बच्चों में नई स्किल्स सीखने के लिए बेहतर माध्यम हैं। यह ऐप्स एवं वेबसाइट फ्री में उपलब्ध है, ऐसे में वे बिना किसी हिचक का इनका उपयोग कर सकते हैं और एजुकेशन, साइंस, आर्ट व कोडिंग क्षेत्र में नई-नई चीजें सीख सकते हैं।
करियर डेस्क, नई दिल्ली। वर्तमान समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का जमाना माना जा रहा है। आज इंटरनेट पर हर ओर एआई द्वारा जेनरेट की गई फोटो और वीडियो देखने को मिलते हैं। ऐसे में AI बच्चों के लिए टाइम के साथ ही बहुत कुछ सीखने का प्लेटफॉर्म भी है जिसे निशुल्क यूज किया जा सकता है।
सभी माता पिता मोबाइल में ऐसे डिजिटल टूल्स की तलाश में रहते हैं जो बच्चों की इमेजिनेशन, जिज्ञासा और क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करे। उन्हीं की समस्या के निदान के लिए यहां कुछ ऐसे ऐप और वेबसाइट्स की जानकारी दी जा रही है जो आपके बच्चों के लिए कुछ नया सीखने का मंच बन सकता है। आप यहां दिए जा रहे ऐप और वेबसाइट का उपयोग करके कोडिंग और साइंस, एजुकेशन या आर्ट्स से संबंधित स्किल्स आसानी से सीख सकते हैं।
Scratch (MIT Media Lab)
साइंस एवं कोडिंग सीखने के लिए बच्चों के लिए यह बेहतरीन मंच है। इससे वे विजुअल ब्लॉक्स से स्टोरी, गेम व एनिमेशन बना सकते हैं। इसे आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप वेबसाइट scratch.mit.edu पर विजिट करें। इसके बाद Create पर क्लिक करें। इसमें सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स भी दिए गए हैं जिनकी सहायता लेकर आप आसानी से इसकी बारीकी सीख सकते हैं।
Seek by iNaturalist
यह ऐप भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। अगर आप किसी पौधे, फूल. कीड़े के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस ऐप को खोलकर फोटो लें और इसे अपलोड कर दें। इसके बाद यह उसके बारे में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देगा। इसका इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसके लिए आप Seek App डाउनलोड कर लें। कैमरे से किसी पत्ते या फूल पर फोकस करें, इसके बाद ऐप के द्वारा आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी।
Khan Academy
पढ़ाई सम्बंधित जानकारी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह ऐप सभी विषयों पर आधारित फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा बच्चे लाइफ स्किल्स और पर्सनल फाइनेंस जैसे टॉपिक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसे उपयोग करने के लिए छात्र उन उनके माता पिता khanacademy.org या Khan Academy Kids डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप कक्षा के अनुसार विषयों को पढ़ सकते हैं।
Google Arts & Culture Experiment
अगर आपका बच्चा आर्ट का शौकीन है तो यह ऐप बेहद उपयोग है। इस वेबसाइट से छात्र आर्ट, पेंटिंग और म्यूजिक की दुनिया को इंटरएक्टिव गेम्स के जरिए सीख सकते हैं। इस प्रयोग करने के लिए आपको experiments.withgoogle. com पर जाना होगा। यहां कई तरह के आर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। बच्चे इन्हें बनाकर नई नई आर्ट सीख सकते हैं।
