इन पांच साइंटिफिक तरीकों से बढ़ाए पढ़ाई में अपना फोकस, कभी नहीं भूलेंगे फैक्ट
जिन युवाओं को विषय को समझने या पढ़ाई के दौरान बार-बार ध्यान भटकता हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ाई करने के लिए पोमोडोरो, फ्लैशकार्ड या माइंड मैपिंग टेक्निक को अपनाना चाहिए। साथ ही अपनी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों को भी शामिल करने चाहिए। यहां पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए पांच साइंटिफिक तरीकों को बताया गया है।
करियर डेस्क, नई दिल्ली: सोशल मीडिया के इस दौर में अब छात्र के लिए पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ छात्र पढ़ाई तो पूरे मन से करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है पढ़ाई में एकाग्रता की कमी होना। ऐसे में यदि आप भी किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई करने के दौरान आपके लिए भी पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल होता है या बार-बार आपका ध्यान भटकता है, तो आपको प्रभावी ढंग से पढ़ाई करने और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कुछ साइंटिफिक कारगर तरीकों को अपनाना चाहिए। अगर आप साइंटिफिक तरीकों से पढ़ाई करेंगे या अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाएंगे, तो इससे आप न केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, बल्कि आपका मानसिक विकास भी होगा।
मल्टीटास्किंग काम न करें
कुछ छात्र पूरी एकाग्रता के साथ इसलिए भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे एक समय पर एक से अधिक काम करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पढ़ाई करने के दौरान आपका ध्यान बार-बार न भटके तो पढ़ाई के दौरान केवल एक विषय पर ही फोकस करें।
पोमोडोरो टेक्निक को अपनाए
पढ़ाई में एकाग्रता लाने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक को भी अपना सकते हैं। इसके लिए हर 30 से 40 मिनट के बाद पांच मिनट का एक छोटा ब्रेक लें। पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक पढ़ाई में अधिक मन लगाने और ब्रेन आउट से बचाने में मदद करते हैं।
माइंड मैपिंग टेक्निक
एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप माइंड मैपिंग टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को चित्रों की मदद से पढें। इससे विषय आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। साथ ही यह टेक्निक फोकस को बढ़ाने और रीविजन को आसान बनाने में मदद करेगी।
खुद का रखें ख्याल
पढ़ाई में एकाग्रता लाने के लिए स्टडी टेक्निक जितनी ज्यादा कारगर है, उससे भी कहीं अधिक जरूरी है खुद का ख्याल रखना। अपने मानसिक विकास की वृद्धि के लिए अपनी डाइट में ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जैसे फल, डार्क चॉकलेट और नट्स को शामिल करें। साथ ही अपने फोकस को बढ़ाने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद भी अवश्य लें। इससे आपका मानसिक विकास होगा। साथ ही आप बगैर किसी भटकाव के पढ़ाई भी कर सकेंगे।
फ्लैशकार्ड बनाएं
पढ़ाई में अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आप फ्लैशकार्ड टेक्निक का उपयोग भी कर सकते हैं। आज कल यह टेक्निक युवाओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इसके लिए महत्वपूर्ण विषय के जरूरी बिंदुओं को फ्लैशकार्ड में लिखें और इसे अपनी नोटबुक या किताब में लगा लें। फ्लैशकार्ड टेक्निक से आपको विषय को लंबे समय तक याद रखने में आयानी होगी। साथ ही आप परीक्षा के दौरान जल्दी रीविजन भी कर सकेंगे।
