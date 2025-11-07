RRB Group D Exam City Slip 2025: जल्द ही जारी की जा सकती है ग्रुप-डी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
आरआरबी की ओर से ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जा सकती है। परीक्षा 17 नवंबर से शुरू की जाएगी। सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जा सकती है। आरआरबी की ओर से ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से किया जाएगा। हालांकि आरआरबी की ओर से ग्रुप-डी परीक्षा में शामिल होने के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा से 10 दिन पहले यानी आज जारी की जानी थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिटी इंटीमेशन स्लिप आज जारी की जा सकती है। एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप
आरआरबी की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से डाउनलोड कर सकेंगे।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज सिटी इंटीमेशन स्लिप पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में उम्मीदवार इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
इस दिन होगी परीक्षा
आरआरबी की ओर से ग्रुप-डी के पदों को भरने के लिए कुल 32438 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक ग्रुप-डी परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा।
परीक्षा पैटर्न
आरआरबी ग्रुप-डी की परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा की अवधि एक घंटे तीस मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूस उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक और ओबीसी, एससी एवं एसटी उम्मीदावरों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
