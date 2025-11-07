RRB Group D Exam City Slip 2025: जल्द ही जारी की जा सकती है ग्रुप-डी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जा सकती है। आरआरबी की ओर से ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से किया जाएगा। हालांकि आरआरबी की ओर से ग्रुप-डी परीक्षा में शामिल होने के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा से 10 दिन पहले यानी आज जारी की जानी थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिटी इंटीमेशन स्लिप आज जारी की जा सकती है। एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।