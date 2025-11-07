UPSSSC Exam City Slip 2025: स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और कार्टोग्राफर परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और कार्टोग्राफर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन 16 नवंबर को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और कार्टोग्राफर परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे डाउनलोड करें एग्जामन सिटी स्लिप यूपीएसएसएससी की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।

अब लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

इसके बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा यूपीएसएसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और कार्टोग्राफर परीक्षा का आयोजन 16 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी।