'किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए', पुतिन की भारत यात्रा पर गदगद कांग्रेस नेता; चीन-US को सुनाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। गुरुवार को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने पुतिन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भगवद गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया।

पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस दौरे को खास बताते हुए रूस की खूब तारीफ की है। थरूर ने कहा कि जहां पूरी दुनिया में उथल-पुथल की स्थिति है, ऐसे में रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा, इसको नहीं भूला जाना चाहिए।

थरूर ने जमकर की पुतिन की प्रशंसा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए थरूर ने कहा कि तेल और गैस से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक रूस भारत के साथ खड़ा रहा है और दोनों देशों के बीच रिश्ते भारत के US और चीन के साथ रिश्तों से अलग हैं।

पुतिन के दौरे को थरूर ने बताया अहम थरूर ने कहा कि पुतिन का ये भारत दौरा बेहद जरूरी समय पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह दौरा काफी अहम है। आज की उथल-पुथल भरी दुनिया में जहां बहुत सारे रिश्ते अनिश्चित हो गए हैं, हमारे मौजूदा रिश्तों को मजबूत करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा हाल के वर्षों में रूस की दोस्ती की कीमत साबित हुई है।

थरूर का कहना है कि दो मामलों में रूस ने भारत का साथ दिया है। हाल के सालों में हमें रूस से बहुत सारा तेल और गैस मिला है और रूस से डिफेंस इम्पोर्ट की कीमत एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दी, जब S-400 ने हमें कई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया।