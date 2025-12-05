डिजिटल डेस्क, पटना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं। गुरुवार को वह अपने विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। जहां पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। गुरुवार को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भगवद गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। भारत और रूस के बीच 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन आज होने जा रहा है। दोनों देशों के नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। चर्चा में अभय कुमार सिंह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के बीच एक नाम की और चर्चा है, वह हैं अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह रूसी संघ में पद संभालने वाले पहले भारतीय मूल के विधायक हैं। अभय कुमार सिंह मूलत: बिहार के पटना से संबंध रखते हैं।

रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, अभय सिंह ने मोदी-मास्को संबंधों के रणनीतिक महत्व के बारे में खुलकर बात की थी। कुर्स्क में ऐतिहासिक चुनाव मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले अभय सिंह की कहानी काफी दिलचस्प है।

वह 1991 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस गए और धीरे-धीरे पुतिन की सत्ताधारी पार्टी 'यूनाइटेड रशिया' के विधायक बन गए। आज वह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहे हैं।