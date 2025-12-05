पुतिन के भारत दौरे के बीच वायरल हुई पीएम मोदी की 24 साल पुरानी तस्वीर, वाजपेयी भी थे साथ
PM Modi and Putin First Meeting: पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीती शाम दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं। पीएम मोदी ने पुतिन के लिए पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ा और रूसी राष्ट्रपति को लेने के लिए खुद एयरपोर्ट जा पहुंचे। पीएम मोदी ने बेहद गर्मजोशी से पुतिन का भारत में स्वागत किया और फिर दोनों नेता एक ही कार में बैठकर पीएम आवास के लिए रवाना हो गए।
पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती जगजाहिर है। इसका उदाहरण बीती शाम पालम एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। किसी की कार में कभी न बैठने वाले पुतिन पहली बार पीएम मोदी की कार में बैठकर उनके घर गए। मगर, क्या आप जानते हैं कि इस दोस्ती की नींव सालों पुरानी है।
2001 में पीएम मोदी और पुतिन की पहली मुलाकात। फोटो - X/@modiarchive
24 साल पहले हुई मुलाकात
जी हां, पीएम मोदी और पुतिन की पहली मुलाकात 24 साल पहले हुई थी। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पुतिन रूस के राष्ट्रपति। वहीं, 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पुतिन चौथी बार भारत आए हैं।
दरअसल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मॉस्को का दौरा किया था। इस दौरान भारत-रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इस बैठक को भारत-रूस संबंधों की मजबूत नींव के तौर पर देखा जाता है। अटल बिहार वाजपेयी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉस्को पहुंचे थे।
2001 में पीएम मोदी और पुतिन की पहली मुलाकात। फोटो - X/@modiarchive
जब मॉस्को पहुंचे थे गुजरात के CM मोदी
उस वक्त पीएम मोदी, वाजपेयी प्रतिनिमंडल का हिस्सा थे। पीएम मोदी की आर्काइव फोटो में पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन के साथ अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लिया था। दोनों देशों के बीच रक्षा समेत अंतरिक्ष, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी पर कई अहम समझौते हुए थे।
पिछले 9 सालों में चौथी बार भारत आए पुतिन
इसी समय पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती की नींव भी रखी गई थी। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पुतिन 2014, 2018 और 2021 में भारत आ चुके हैं। हालांकि, इससे पहले पीएम मोदी ने पुतिन के लिए कभी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत नहीं किया। यह पहली बार है, जब पीएम मोदी खुद अपने दोस्त को लेने एयरपोर्ट गए थे।
पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात। फोटो- पीटीआई
आज होगी पीएम मोदी से औपचारिक वार्ता
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस वर्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। पुतिन का यह दो दिवसीय दौरा 4-5 दिसंबर का है। आज पुतिन और पीएम मोदी के बीच औपचारिक वार्ता देखने को मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।