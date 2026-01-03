कैसे राजनीति, प्रदूषण और पावर बदलेंगे दुनिया का समीकरण, क्या 2026 में शुरू होगा ग्लोबल क्राइसिस?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2026 दुनिया के लिए आसान नहीं रहने वाला है। साल की शुरुआत से ही संकेत मिल रहे हैं जो संकट 2025 में लोग झेल रहे थे वो जो 2026 में खत्म नहीं होने जा रहा है, बल्कि और मजबूती के साथ दुनिया के सामने चुनौती पैदा करने जा रहा है।

जहरीली हवा, देशों में तनाव, राजनीतिक अस्थिरता, स्वास्थ्य संकट, अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन, ताकत की जंग और तकनीकी बदलाव का दौर और एआई का दुरुपयोग, ये ऐसी समस्याएं हैं जो 2026 में और बड़ा रुप ले सकती हैं। तकनीकी का दुरुपयोग आज बड़े संकट के रूप में उभर कर सामने आया है। ये ऐसे संकट हैं जिनका सामना नए साल में दुनिया को करना पड़ सकता है।

इस अस्थिर माहौल पर दो निर्णायक ताकतें हावी हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका जो उथल-पुथल से सहज है और एक चीन जिसकी आर्थिक और रणनीतिक अनिश्चितता उसकी सीमाओं से कहीं ज्यादा दूर तक फैल रही है। कुल मिलाकर, ये ताकतें एक ऐसी दुनिया को आकार दे रही हैं जो 2026 में सुरक्षा में कमी, गुंजाइश में कमी और गलतियों के लिए बहुत कम जगह के साथ नए साल में एंट्री कर रही है।

दिल्ली में वायु संकट दिल्ली में सर्दियां आते ही प्रदूषण और स्मॉग का कहर देखने को मिलता है। हवा की गुणवत्ता बार-बार गंभीर श्रेणी में चली जाती है, जिसमें कई दिनों तक एक्यूआई 450 से ऊपर भी रहा। घना कोहरा, वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन, जिससे बड़े पैमाने पर सांस की बीमारियों का खतरा होता है।

इससे निपटने के लिए, अधिकारियों ने निर्माण और पुराने डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और बहुत खराब दिनों में स्कूल भी बंद कर दिए हैं। दिल्ली का स्मॉग 2026 और उसके बाद भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को परेशान करता रहेगा।

ट्रंप की उथप-पुथल भरी राजनीति टैरिफ धमकी और युद्धों को सुलझाने के बड़े-बड़े दावों के साथ 2025 गुजरा, हलांकि, ट्रंप के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार में कोई परिवर्तिन आने वाला है। ट्रंप हर मुद्दे को व्यापारिक नजरिये से देखते हैं, जिसे वो अपने पक्ष में करने के लिए टैरिफ के हंटर को भी चलाने से नहीं चूकते हैं।

ट्रंप अपने स्वभाव के मुताबिक, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे देशों पर दवाब डालकर काम कराने में यकीन रखते हैं। एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका की एक्सपोर्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को अचानक पेनल्टी का लगातार खतरा रहता है, जबकि सहयोगी देशों को पता चलता है कि वफादारी आर्थिक सजा से बहुत कम सुरक्षा देती है। महामारी के बाद बड़ी मेहनत से दोबारा बनाई गई सप्लाई चेन एक बार फिर दबाव में हैं।

ट्रंप की विदेश नीति भी उतनी ही लेन-देन वाली है। लैटिन अमेरिका में, वेनेजुएला के प्रति उनके आक्रामक रुख, जिसमें तेल प्रतिबंध, शिपिंग प्रतिबंध और वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने वाले तीसरे देशों को धमकियां शामिल हैं। उन्होंने ग्लोबल एनर्जी बाजारों में अस्थिरता ला दी है और क्षेत्रीय अस्थिरता को फिर से जिंदा कर दिया है।

मौसम में असामान्य परिवर्तन सामान्य हो रहा है एक्सट्रीम वेदर अब झटका नहीं रहा; अब झटका तब लगता है जब कुछ नहीं होता। 2025 में अकेले अमेरिका में अभूतपूर्व आपदाएं देखी गईं, जिनमें कैटेगरी 5 का तूफान मेलिसा जमैका से टकराया और टेक्सास में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। कार्बन प्रदूषण ऐसी घटनाओं की संभावना को बढ़ा रहा है।

जलवायु विशेषज्ञों ने बताया है कि 2025 में अमेरिका में रिकॉर्ड-उच्च तापमान का 89% ग्रीनहाउस गैसों के कारण अधिक संभावित हो गया था, और प्रदूषण ने तूफान की तीव्रता और जंगल की आग के जोखिम दोनों को बढ़ाया। वास्तव में, शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि 2025 का पहला आधा हिस्सा अमेरिकी जलवायु आपदाओं के लिए अब तक का सबसे महंगा था, जिसमें जंगल की आग और तूफानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए।

विश्व स्तर पर, 2025 सबसे गर्म पांच सालों में से एक बनने की राह पर था, जो लगातार बढ़ते उत्सर्जन से प्रेरित था और स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव के बिना, जानलेवा लू, बाढ़ और आग की आवृत्ति केवल बढ़ेगी। चीन का अनिश्चित स्वभाव चीन 2026 में एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर दुनिया पर दवाब बनाने की कोशिश करेगा। जो सुरक्षा से लेकर सप्लाई चेन और बाजारों तक सबकुछ प्रभावित करेगा। यह दुनिया को किसी एक बड़े झटके से नहीं, बल्कि तनाव, पैमाने और अनिश्चितता के मेल से चुनौती देगा।

सबसे बड़ी समस्या ताइवान बनी हुई है। द्वीप के आसपास बीजिंग की सैन्य गतिविधियां ज्यादा बार, ज्यादा जटिल और ज्यादा सामान्य हो गई हैं, जिससे अभ्यास और तैयारी के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। हर अभ्यास वॉशिंगटन, टोक्यो और ताइपे में प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करता है और हर अभ्यास दुर्घटना या गलत अनुमान का जोखिम बढ़ाता है।

आक्रमण के बिना भी, चीन की दबाव की रणनीति, हवाई घुसपैठ, नौसैनिक गश्त और आर्थिक दबाव - क्षेत्र को तनाव में रखती है और दूसरों को सबसे खराब स्थिति के लिए योजना बनाने पर मजबूर करती है। टेक्नोलॉजी में पश्चिम को चुनौती देता चीन टेक्नोलॉजी और शक्ति की बात करें तो जैसे-जैसे पश्चिम उन्नत चिप्स और AI टूल्स पर नियंत्रण कड़ा कर रहा है, चीन आत्मनिर्भरता, राज्य समर्थित नवाचार और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। यह वैश्विक प्रणालियों, व्यापार, तकनीकी मानकों और सुरक्षा गठबंधनों के विभाजन को तेज करता है, जिससे देशों को पक्ष चुनने या तेजी से संकरे होते मध्य मार्ग पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

2026 में, चीन दुनिया को अपनी घोषणाओं से कम और रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से बनाई गई अनिश्चितता से ज्यादा चुनौती देगा। दुनिया के सामने दूसरे संकट जैसे ही दुनिया 2026 में प्रवेश करती है, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य अनसुलझे युद्धों और सुलगते हुए तनाव वाले क्षेत्रों से भरा हुआ है, जिनमें से कई में तनाव कम होने के बहुत कम संकेत दिख रहे हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब एक थका देने वाली लड़ाई में बदल गया है। यूक्रेन पश्चिमी सैन्य और वित्तीय सहायता पर निर्भर है, जबकि रूस ने लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और युद्ध रणनीति को अनुकूल किया है।

मिडिल-ईस्ट में, इजरायल-फलस्तीन का संघर्ष बहुत अस्थिर बना हुआ है। भले ही बड़े पैमाने पर लड़ाई कम हो गई हो, गाजा में फिर से हिंसा या इजरायल की उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ने का जोखिम बना हुआ है, खासकर ईरान समर्थित समूहों की भागीदारी को देखते हुए। लाल सागर में शिपिंग में रुकावट से लेकर क्षेत्रीय कूटनीतिक तनाव तक, युद्ध के फैलाव के असर पहले से ही ग्लोबल हैं।

दूसरी जगहों पर, ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव इस दशक के सबसे खतरनाक फ्लैशपॉइंट में से एक के रूप में उभर रहा है। ताइवान पर चीन का सैन्य दबाव, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से मेल खाता है, इसका मतलब है कि गलत अनुमान के दुनिया भर में आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।

सूडान, साहेल के कुछ हिस्सों और पूर्वी कांगो जैसे कमजोर देश युद्धों से जूझ रहे हैं, जिन्हें तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक कि मानवीय संकट पैदा नहीं हो जाता। तकनीकी असुरक्षा टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रगति नए जोखिम और सामाजिक बहस पैदा कर रही है। खासकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दोधारी तलवार है। एक तरफ AI दक्षता और इनोवेशन का वादा करता है; दूसरी तरफ, यह तेजी से फैलने वाले खतरे पैदा कर सकता है।

सर्वे व्यापक सार्वजनिक चिंता का संकेत देते हैं: 2025 के प्यू रिसर्च स्टडी में पाया गया कि 57% अमेरिकी AI के सामाजिक जोखिमों को ज्यादा मानते हैं।

कई जवाब देने वालों ने गलत सूचना के जोखिम का जिक्र किया, उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने चेतावनी दी: "गलत सूचना पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या है और AI लोगों की तुलना में बहुत तेजी से गलत सूचना बना सकता है।" वास्तव में, जेनरेटिव AI विश्वसनीय नकली इमेज, ऑडियो और "डीपफेक" बना सकता है जो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं या सामाजिक कलह को भड़का सकते हैं।

गलत सूचना के अलावा, AI प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा और नौकरियों के विस्थापन में चुनौतियां पेश करता है। इन जोखिमों को नियंत्रित करने में टेक्नोलॉजी अभी भी पीछे है। EU के AI एक्ट और भारत के आने वाले प्राइवेसी नियमों जैसे कानूनों का मकसद दुरुपयोग को रोकना है, लेकिन कवरेज अधूरा है।

एक और क्षेत्र जहां AI का विकास तेजी से हुआ है, वह है निवेश। हर कंपनी डील के जरिए दूसरी कंपनी से आगे निकलना चाहती है, लेकिन इनमें से कुछ निवेशों ने बाजारों को थोड़ा असहज कर दिया है, और बबल की चिंताएं बढ़ा दी हैं। समाजों को निष्पक्षता, नौकरियों और प्राइवेसी की रक्षा के लिए AI और दूसरी टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पर सोचना होगा। अगला स्वास्थ्य संकट अगली महामारी शायद कोविड जैसी नहीं होगी, और शायद यही वजह है कि यह सरकारों को बिना तैयारी के पकड़ लेगी। हालांकि कोविड-19 का गंभीर दौर बीत चुका है, लेकिन नए संकट सामने आ रहे हैं। एक बड़ा खतरा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी देता है कि अब लगभग छह में से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में, आम बीमारियां फिर से जानलेवा बन सकती हैं। 2025 में बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया अफ्रीका में साल के आखिर तक हैजा के 300,000 से ज्यादा मामले और खसरा के 140,000 मामले देखे गए। लैटिन अमेरिका में भी डेंगू बुखार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन मच्छरों के फैलाव को बढ़ावा दे रहा है। वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली बीमारियां अमीर देशों में भी फिर से उभर रही हैं।