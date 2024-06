Assam: असम में पुलिस ने जब्त की 48 करोड़ रुपये की ड्रग्स, तीन लोग गिरफ्तार

एएनआई, गुवाहाटी (असम)। असम के शिवसागर और कार्बी आंगलोंग जिलों में दो अलग-अलग अभियानों में पुलिस ने 48 करोड़ रुपये की बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की और जब्त की। पुलिस ने इन दो अभियानों में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया। पहले ऑपरेशन में शिवसागर जिला पुलिस ने 16-17 जून की रात को एक टाटा 407 ट्रक को रोका, जो नागालैंड की ओर से आ रहा था।

Assam | Police recovered and seized a large quantity of drugs worth Rs 48 crore in two separate operations in Sivasagar and Karbi Anglong district. Three drug peddlers were also apprehended in these two operations.



During the search, the police team recovered a total of 399 soap… pic.twitter.com/9DvBtJAZyH