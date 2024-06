'परिवार के तीनों सदस्य संसद में होंगे...', प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर BJP का तंज

कांग्रेस के इस फैसले पर भाजपा नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा,"कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक व्यवसाय है और यह आज साबित हो गया है। मां राज्यसभा में प्रवेश कर गई है, बेटा एक सीट से लोकसभा में प्रवेश कर गया है और प्रियंका गांधी को दूसरी लोकसभा सीट से सदस्य बनाया गया है। परिवार के तीनों सदस्य संसद में होंगे।

#WATCH | Varanasi: On Rahul Gandhi to keep Raebareli seat and Priyanka Gandhi to contest elections from Wayanad, BJP leader Shehzad Poonawalla says, "Congress is not a party but a family business, and this has been proved today. The mother has entered the Rajya Sabha, the son has… pic.twitter.com/kBzYgoy88m