उदयपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, गोदाम से हजारों शीशी कोडीनयुक्त सीरप जब्त
उदयपुर पुलिस और डीएसटी ने एक ट्रांसपोर्ट गोदाम से भारी मात्रा में कोडीनयुक्त सीरप जब्त किया है। 29 कार्टन में 3820 शीशियां मिलीं, जिनकी ग्रामीण इलाकों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उदयपुर। उदयपुर में गोवर्धनविलास थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने रविवार को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से कोडीनयुक्त सीरप की भारी खेप जब्त की। बिना वैध अनुमति ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की जा रही इन दवाइयों के मामले में पुलिस ने मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।
तलाशी के दौरान गोदाम से 29 कार्टन बरामद किए गए, जिनमें कुल 3820 शीशीयां कोडीनयुक्त सीरप की पाई गईं। मौके पर औषधि नियंत्रण अधिकारी को बुलाकर दवाइयों की जांच कराई गई। जांच में पुष्टि हुई कि सीरप में मौजूद तत्व एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आता है।
पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट के जरिए संदिग्ध दवाइयों की खेप उदयपुर लाई गई है। सूचना के आधार पर शनिवार देर रात ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के गोदाम पर छापा मारा गया। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद एक युवक घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पकड़ लिया गया।
अहमदाबाद की कंपनियों से भेजी गई उदयपुर
पुलिस के अनुसार यह खेप अहमदाबाद की विभिन्न फार्मा कंपनियों से पार्थ इंटरप्राइजेज और सिद्धार्थ फार्मेसी के नाम पर उदयपुर भेजी गई थी। पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि वह इन दवाइयों की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
