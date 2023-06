PM Modi Visit: 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, PMO की ओर से दी गई जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से 25 जून तक यूएसए और मिस्र के दौरे पर होंगे। इस बात की जानकारी पीएमओ कार्यालय की ओर से दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन और प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडन के निमंत्रण पर पीएम मोदी यूएसए की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi will visit USA and Egypt from 20 to 25 June.

At the invitation of US President Joseph Biden and First Lady Dr. Jill Biden, PM will pay an official State visit to USA. The visit will commence in New York, where the PM will lead the celebrations of the… pic.twitter.com/g6VWLMTOty