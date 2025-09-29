'उनके मन की बात...', जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा में पीएम मोदी ने लिखी प्रस्तावना; बोले- वह नारी शक्ति की मिसाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा “आई एम जॉर्जिया-माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स” की प्रस्तावना लिखी है। पीएम मोदी ने मेलोनी को देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता बताया है। उन्होंने कहा कि मेलोनी का जीवन और नेतृत्व शाश्वत सत्यों की याद दिलाता है। रूपा पब्लिकेशन जल्द ही इस पुस्तक का भारतीय संस्करण प्रकाशित करेगा जिसकी चर्चा भारत में शुरू हो चुकी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बायोग्राफी “आई एम जॉर्जिया-माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स” की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। जॉर्जिया मेलोनी की इस किताब को उन्होंने अपने रेडियो प्रसारण कार्यक्रम ‘मन की बात’ के टाइटल से प्रेरित बताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का भारतीय संस्करण जल्द ही भारत में उपलब्ध हो जाएगा। रूपा पब्लिकेशन इस पुस्तक का प्रकाशन करने वाली है। भारत में इस किताब की चर्चा शुरू हो चुकी है। 'ये मेरे लिए सम्मान की बात' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस खास किताब की प्रस्तावना लिखना उनके लिए सम्मान की बात है। पीएम मोदी ने इस किताब की प्रस्तावना में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को एक देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता करार दिया है।

पुस्तक की प्रस्तावना में पीएम मोदी इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 11 सालों में उन्होंने विश्व कई नेताओं से मुलाकात की। इसमें पीएम मोदी ने बताया कि विश्व के तमाम नेताओं ने उनकी मुलाकात के दौरान बातचीत की। जिनमें हरेक की जीवन यात्रा काफी अलग रही।

भारत में हमेशा सराही जाएंगी जॉर्जिया एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि प्रस्तावना में पीएम मोदी ने लिखा कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का जीवन और नेतृत्व हमें इस शाश्वत सत्यों की याद दिलाता है। भारत में उन्हें एक उत्कृष्ट समकाली राजनीतिक नेता और देशभक्त की ताजा कहानी के रूप में सराहा जाएगा। दुनिया के साथ समान स्तर पर जुड़ते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में उनका विश्वास हमारे अपने मूल्यों को दर्शाता है।

जमकर की मेलोनी की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने इस किताब की प्रस्तावना में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी खूब प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे उनकी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक यात्रा भारतीयों के दिलों में गहराई उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह पुस्तक निश्चित रूप से भारतीय पाठकों को प्रभावित करेगी।