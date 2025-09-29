प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का आज करेंगे उद्घाटन, क्यों है ये बिल्डिंग खास?

दिल्ली भाजपा को नया मुख्यालय मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली इकाई पिछले 35 वर्षों से पंत मार्ग स्थित कार्यालय से काम कर रही थी। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि 9 जून 2023 को जेपी नड्डा ने कार्यालय के लिए भूमिपूजन किया था। नए भवन में दो बेसमेंट और कई आधुनिक सुविधाएं हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली इकाई के नए मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी। दिल्ली इकाई पिछले 35 वर्षों से पंत मार्ग स्थित अपने कार्यालय से काम कर रही है।

रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सचदेवा ने कार्यालय निर्माण पूरा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और याद दिलाया कि 9 जून, 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यालय के लिए भूमिपूजन समारोह किया था।

दिल्ली बीजेपी को मिला नया ठिकाना उन्होंने कहा, "पार्टी की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट पर खोला गया, बाद में कुछ समय के लिए रकाबगंज रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया और लगभग 35 वर्षों तक 14 पंडित पंत मार्ग से संचालित हुआ।"

उन्होंने आगे कहा, "अब पार्टी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने स्वयं के भवन तक पहुंच गई है। यह यात्रा चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन उल्लेखनीय भी रही है।" कार्यक्रम में कौन-कौन लोग होंगे शामिल? डीडीयू मार्ग स्थित पॉकेट 5 में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मंत्रियों सहित कई भाजपा नेता शामिल होंगे। सचदेवा ने बताया कि उद्घाटन "सप्तमी नवरात्रि" के पावन अवसर पर हो रहा है।

सचदेवा ने कहा कि संगठन ने देश के हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी कार्यालय बनाने का लक्ष्य रखा था। इस मिशन के तहत, दिल्ली प्रदेश कार्यालय को लेकर लंबे समय से लंबित जमीनी विवादों का न केवल समाधान किया गया, बल्कि निर्माण भी पूरा हुआ। आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अपने कार्यालय हैं।