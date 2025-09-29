Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहन भागवत ने लॉन्च किया संघ गीत एल्बम, मातृभूमि को समर्पण बताया

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:10 AM (IST)

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने संघ गीत एल्बम लॉन्च किया जिसे उन्होंने मातृभूमि के प्रति समर्पण बताया। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। एल्बम में शंकर महादेवन द्वारा गाए 25 गीत हैं। भागवत ने कहा कि आरएसएस के पास हर भारतीय भाषा में गीत हैं जो समर्पण की भावना से सृजित हुए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    मोहन भागवत ने लॉन्च किया संघ गीत एल्बम (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को आरएसएस के गीतों के संग्रह संघ गीत एल्बम लांच किया और इसे मातृभूमि के प्रति समर्पण बताया। भागवत ने नागपुर में आयोजित समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। संघ गीत एल्बम में प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन द्वारा गाए गए 25 गीत शामिल हैं।भागवत ने कहा, संघ गीत संघ गीत मातृभूमि के प्रति समर्पण और जीवन की साधना से सृजित हुए हैं।

    RSS के पास हर भारतीय भाषा में है गीत

    आरएसएस के पास हर भारतीय भाषा में गीत हैं, जिनकी कुल संख्या 25 हजार से 30 हजार के बीच होने का अनुमान है। भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि इन गीतों का सार समर्पण की भावना में निहित है, और अक्सर उनके रचनाकारों के नामों का पता लगाना कठिन होता है।

    उन्होंने यह भी कहा कि संघ गीत गाना आसान काम नहीं है। महादेवन ने इन्हें एक सच्चे स्वयंसेवक की भावना के साथ गाया। आरएसएस की अनूठी कार्यशैली के बारे में भागवत ने कहा, आरएसएस की कार्यशैली की सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता।

    गीत की लॉन्चिंग एतिहासिक घटना

    आरएसएस की कार्यप्रणाली अद्वितीय और बेजोड़ है। गडकरी ने संघ गीत की लांचिंग को ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा कि ये गीत देशभक्ति के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेंगे। फडणवीस ने कहा कि हर संघ गीत प्रेरणादायक है और जीवन जीने के मूल्यवान पाठ सिखाता है।