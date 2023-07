PM Modi France Visit: पीएम मोदी कल फ्रांस के लिए होंगे रवाना, UAE का भी करेंगे दौरा; पढ़ें क्या रहेगा खास

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-15 जुलाई 2023 तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा करेंगे। वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के निमंत्रण पर 13-14 जुलाई तक पेरिस का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे, जहां त्रि-सेवा भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भाग लेगी। वहीं, इसके बाद पीएम 15 जुलाई को अबू धाबी का दौरा करेंगे।

