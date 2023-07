France: भारतीय त्रि-सेवा दल ने फ्रांस में किया अभ्यास, 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा' की धुन पर मार्च

पेरिस, एजेंसी। भारतीय त्रि-सेवा दल (Indian Tri-Services contingent) ने 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस परेड (Bastille Day Parade) के लिए फ्रांस में अभ्यास सत्र आयोजित किया। बता दें कि ये दल 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा' की धुन पर मार्च कर रहा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के निमंत्रण पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस (national day of france) पर सम्मानित अतिथि होंगे।

भारत वायु सेना ने कहा कि भारतीय और फ्रांसीसी वायु सेना के राफेल 14 जुलाई को आगामी बैस्टिल डे परेड के लिए सही तालमेल हासिल करने के लिए पेरिस के आसमान पर अभ्यास करते हैं।

भारतीय नौसेना के कमांडर प्रतीक कुमार ने फ्रांस में इस साल के बैस्टिल डे परेड में भाग लेने वाले भारतीय त्रि-सेवा दल को लेकर कहा कि यह न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि भारत के पूरे लोगों के लिए एक महान भावना है कि हमें फ्रांसीसी सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रम बैस्टिल डे में प्रतिनिधित्व किया गया है। हमें खुशी है कि हम यहां एक त्रि-स्तरीय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हैं। सेना, नौसेना और वायु सेना की सेवा टुकड़ी।

