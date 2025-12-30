Language
    'ऐसा कोई कदम न उठाएं...', पुतिन के घर पर यूक्रेनी हमले के बाद क्या बोले PM मोदी?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर कथित यूक्रेनी हमले से दुनिया में तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गहरी चि ...और पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग कई देशों के लिए चिंता का सबब बन गई है। सीजफायर और शांति प्रस्ताव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर पुतिन के आवास पर हमला किया है।

    पुतिन के घर पर हमले के बाद पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरप चिंता व्यक्त की है। इस हमले के बाद रूस के द्वारा यूक्रेन पर जोरदार पलटवार के कयास लगाए जा रहे हैं।

    पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों से शांति स्थापित करने की अपील की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास पर हुए हमले की खबर से अत्यंत चिंतित हूं। युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। हम सभी से इन प्रयासों पर ध्यान देने की अपील करते हैं। कृपया ऐसा कोई भी कदम न उठाएं कि शांति की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं।"

    रूस ने दी थी जानकारी

    बता दें कि बीते दिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया था कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की थी। सर्गेई ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इससे बातचीत पर गहरा असर पड़ सकता है।

    रूसी विदेश मंत्री सर्गेई के अनुसार, यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर को पुतिन के घर पर लंबी दूरी वाले 91 ड्रोनों से हमला किया था। हालांकि, सभी ड्रोनों को हवा में नष्ट कर दिया गया। अभी तक यह साफ नहीं है कि हमले के दौरान पुतिन अपने आवास में मौजूद थे या नहीं।

    ट्रंप ने जताई नाराजगी

    दोनों देशों के बीच पीस डील करवाने की कोशिश में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप के अनुसार, " पुतिन ने फोन पर मुझे राष्ट्रपति आवास पर हुए हमले की जानकारी दी है। वो हमला कर रहे हों, तो उनके हमले का जवाब देना अलग बात है। मगर, उनके घर पर हमला करना बिल्कुल अलग चीज है। ऐसे कदम उठाने के लिए यह सही समय नहीं था। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया।"

    यूक्रेन ने तोड़ी चुप्पी

    ट्रंप से मिलने के लिए फ्लोरिडा पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन ने यह हमले नहीं किए हैं। रूस शांति वार्ता में भाग नहीं लेना चाहता, इसलिए वो झूठे आरोप लगा रहा है।

