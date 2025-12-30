'ऐसा कोई कदम न उठाएं...', पुतिन के घर पर यूक्रेनी हमले के बाद क्या बोले PM मोदी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग कई देशों के लिए चिंता का सबब बन गई है। सीजफायर और शांति प्रस्ताव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर पुतिन के आवास पर हमला किया है।

पुतिन के घर पर हमले के बाद पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरप चिंता व्यक्त की है। इस हमले के बाद रूस के द्वारा यूक्रेन पर जोरदार पलटवार के कयास लगाए जा रहे हैं।

पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों से शांति स्थापित करने की अपील की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास पर हुए हमले की खबर से अत्यंत चिंतित हूं। युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। हम सभी से इन प्रयासों पर ध्यान देने की अपील करते हैं। कृपया ऐसा कोई भी कदम न उठाएं कि शांति की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं।"

Deeply concerned by reports of the targeting of the residence of the President of the Russian Federation. Ongoing diplomatic efforts offer the most viable path toward ending hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts and to avoid any… — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025 रूस ने दी थी जानकारी बता दें कि बीते दिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया था कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की थी। सर्गेई ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इससे बातचीत पर गहरा असर पड़ सकता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई के अनुसार, यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर को पुतिन के घर पर लंबी दूरी वाले 91 ड्रोनों से हमला किया था। हालांकि, सभी ड्रोनों को हवा में नष्ट कर दिया गया। अभी तक यह साफ नहीं है कि हमले के दौरान पुतिन अपने आवास में मौजूद थे या नहीं।

ट्रंप ने जताई नाराजगी दोनों देशों के बीच पीस डील करवाने की कोशिश में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप के अनुसार, " पुतिन ने फोन पर मुझे राष्ट्रपति आवास पर हुए हमले की जानकारी दी है। वो हमला कर रहे हों, तो उनके हमले का जवाब देना अलग बात है। मगर, उनके घर पर हमला करना बिल्कुल अलग चीज है। ऐसे कदम उठाने के लिए यह सही समय नहीं था। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया।"