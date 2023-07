Floods in India: दिल्ली से लेकर हिमाचल तक, बारिश ने मचाई जमकर तबाही; पीएम मोदी ने बैठक कर स्थिति का लिया जायजा

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की और भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। पीएमओ ने यह जानकारी दी।

पीएम के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

PM Modi spoke to senior Ministers and officials, and took stock of the situation in the wake of excessive rainfall in parts of India. Local administrations, NDRF and SDRF teams are working to ensure the well-being of those affected: PMO pic.twitter.com/TYLWKz2afi