'श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है'; पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को 'सदैव अटल' पर दी श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 'सदैव अटल' स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अटल जी के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 25 दिसंबर यानी आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती है। आज के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सदैव अटल' स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को एक ऐसे राजनेता बताया, जिनके व्यवहार, गरिमा और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारतीय राजनीति के लिए एक मिसाल कायम की।
पीएम मोदी ने अटल बिहारी वायपेयी को दी श्रद्धांजलि
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि अटल जी का जीवन देश को लगातार प्रेरणा देता है, और यह भी कहा कि नेतृत्व पद से नहीं, बल्कि आचरण से तय होता है।
वहीं, एक संस्कृत की पंक्ति साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि महान नेताओं के कार्य समाज को राह दिखाते हैं, और उन्होंने कहा कि यह बात वाजपेयी के पूरे सार्वजनिक जीवन में झलकती थी।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays floral tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee at the 'Sadaiv Atal' memorial on his birth anniversary today— ANI (@ANI) December 25, 2025
(Source: DD) pic.twitter.com/511Dofm2km
अटल जी ने देश के हित को हमेशा सबसे ऊपर रखा: PM
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि आदरणीय अटल जी की जयंती हम सभी के लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक खास मौका है। उनका आचरण, गरिमा, वैचारिक दृढ़ता, और देश के हित को सबसे ऊपर रखने का संकल्प भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श मानक है। अपने जीवन से उन्होंने यह दिखाया कि श्रेष्ठता पद से नहीं, बल्कि आचरण से स्थापित होती है, और यही समाज को राह दिखाता है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- पीएम मोदी आज 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का करेंगे लोकार्पण, अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन; ढाई लाख लोग जुटेंगे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।