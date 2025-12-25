'श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है'; पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को 'सदैव अटल' पर दी श्रद्धांजलि

अटल जी ने देश के हित को हमेशा सबसे ऊपर रखा: PM

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि आदरणीय अटल जी की जयंती हम सभी के लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक खास मौका है। उनका आचरण, गरिमा, वैचारिक दृढ़ता, और देश के हित को सबसे ऊपर रखने का संकल्प भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श मानक है। अपने जीवन से उन्होंने यह दिखाया कि श्रेष्ठता पद से नहीं, बल्कि आचरण से स्थापित होती है, और यही समाज को राह दिखाता है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

