    'दुखी मन से आया हूं, लेकिन...', भूटान पहुंचे पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर क्या-क्या कहा?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:19 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ब्लास्ट से पूरा देश हिल गया है और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। वर्तमान में पीएम मोदी भूटान की यात्रा पर हैं।

    Hero Image

    नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार को हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पीएम मोदी इस समय भूटान की यात्रा पर हैं, जहां से उन्होंने इस घटना की साजिश रचने वालों को सख्त चेतावनी दी है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत भारी मन से यहां (भूटान) आया हूं। कल शाम दिल्ली में जो भयानक घटना हुई, उससे सभी बहुत दुखी हैं। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

    रात भर एजेंसियों के संपर्क में रहे पीएम

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साजिश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी।

    'आज विश्व शांति को लिए हो रही प्रार्थनाएं'

    भूटान में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में हमारे पूर्वजों की प्रेरणा वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। इन्हीं भावनाओं के साथ भारत ने भी भूटान में इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। आज दुनिया भर के संत विश्व शांति के लिए एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और इसमें 1.4 अरब भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल हैं।

    दिल्ली ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत

    सोमवार शाम को दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की जान गई है। 20 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हैं। यह धमाका इतना भयानक था कि मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे कांच भी चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियां और आसपास मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए। 

