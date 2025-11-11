दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह ने बुलाई बैठक, केंद्रीय गृह सचिव और IB चीफ भी होंगे शामिल
Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 बजे एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी (वर्चुअली) जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीती रात लाल किले के पास हुए धमाके (Delhi Blast) से पूरी दिल्ली दहल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आज सुबह 11 बजे सभी उच्च अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लेंगे।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई
आतंकी हमले का अंदेशा
लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज करते हुए 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि, अभी तक हमले की असली वजह पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई
9 की मौत 20 घायल
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह धमाका इतना भयानक था कि मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे कांच भी चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियां और आसपास मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई
14 साल बाद दहली दिल्ली
2011 में हाई कोर्ट के गेट के पास हुए धमाके के 14 साल बाद पहली बार दिल्ली में विस्फोट देखने को मिला है। यह धमाका हरियाणा की हुंडई i20 कार में हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कार के पार्ट्स 250 मीटर दूर तक जा गिरे। धमाके की तीव्रता को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कोई मामूली ब्लास्ट नहीं, बल्कि RDX ब्लास्ट हो सकता है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- Delhi Blast: आतंकी हमला था लाल किले के पास हुआ धमाका, UAPA में मामला दर्ज; 4 लोगों को हिरासत में लिया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।