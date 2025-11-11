दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह ने बुलाई बैठक, केंद्रीय गृह सचिव और IB चीफ भी होंगे शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीती रात लाल किले के पास हुए धमाके (Delhi Blast) से पूरी दिल्ली दहल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आज सुबह 11 बजे सभी उच्च अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई आतंकी हमले का अंदेशा लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज करते हुए 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि, अभी तक हमले की असली वजह पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई 9 की मौत 20 घायल लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह धमाका इतना भयानक था कि मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे कांच भी चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियां और आसपास मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए।