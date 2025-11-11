Language
    दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह ने बुलाई बैठक, केंद्रीय गृह सचिव और IB चीफ भी होंगे शामिल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 बजे एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी (वर्चुअली) जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीती रात लाल किले के पास हुए धमाके (Delhi Blast) से पूरी दिल्ली दहल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आज सुबह 11 बजे सभी उच्च अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए के डीजी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लेंगे।

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई

    आतंकी हमले का अंदेशा

    लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज करते हुए 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि, अभी तक हमले की असली वजह पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई

    9 की मौत 20 घायल

    लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह धमाका इतना भयानक था कि मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे कांच भी चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियां और आसपास मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए।

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई

    14 साल बाद दहली दिल्ली

    2011 में हाई कोर्ट के गेट के पास हुए धमाके के 14 साल बाद पहली बार दिल्ली में विस्फोट देखने को मिला है। यह धमाका हरियाणा की हुंडई i20 कार में हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कार के पार्ट्स 250 मीटर दूर तक जा गिरे। धमाके की तीव्रता को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कोई मामूली ब्लास्ट नहीं, बल्कि RDX ब्लास्ट हो सकता है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

