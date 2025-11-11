'दोषियों को छोड़ेंगे नहीं...', दिल्ली ब्लास्ट पर राजनाथ सिंह की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट (Delhi Blast) के बाद पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। बीती रात से ही जांच एजेंसिया मौके पर मौजूद हैं। कई घंटों की पड़ताल के बाद साफ हो गया है कि लाल किले पर कार में हुआ धमाका एक आतंकी हमला था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं, अब रक्षा मंत्री राजधानी सिंह (Rajnath Singh) ने भी इस हमले को लेकर चेतावनी जारी की है।

राजनाथ सिंह का कहना है कि धमाके की साजिश रचने वालों को किसी की कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रक्षा मंत्री ने क्या कहा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "इस धमाके की जांच की जा रही है। जांच में जो कुछ भी पता चलेगा, उसे लोगों के सामने रखा जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो कोई भी इस हमले का जिम्मेदार होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।"