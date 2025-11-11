Language
    डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट... कैसे हुआ लाल किला के पास धमाका? फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़े तार

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:01 AM (IST)

    Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके में 9 लोगों की मौत और 20 घायल हुए हैं। धमाके की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली और मुंबई में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस धमाके का फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम RDX की बरामदगी से संबंध होने का संदेह है। कार चालक की पहचान पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद के रूप में हुई है।  

    Hero Image

    दिल्ली धमाके के बाद का मंजर। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके (Delhi Blast) ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। यह धमाका एक ऐसे समय पर हुआ, जब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने 2900 किलोग्राम RDX सीज किया था। इसके तुरंत बाद दिल्ली में हुए जोरदार ब्लास्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

    दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल से भी कनेक्शन हो सकता है। कार चलाने वाले व्यक्ति की पहचान उमर मोहम्मद के रूप में हुई है, जो पेशे से डॉक्टर है और पुलवामा का रहने वाला है।

    Delhi Blast (3)

    शुरुआती जांच में मिले क्या संकेत?

    पुलिस की शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इसपर कुछ कहा जा सकता है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार,

    दिल्ली ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल से संपर्क होने की आशंका है, जहां पुलिस ने 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। अभी फाइनल रिपोर्ट्स सामने नहीं आई हैं।

    Delhi Blast (2)

    CCTV में दिखा नकाबपोश ड्राइवर

    पुलिस ने धमाके वाली जगह से सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं। इनमें कार चलाने वाले उमर ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई और 20 लोग घायल हैं।

    दिल्ली धमाके से कुछ घंटों पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने 3 डॉक्टर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2900 किलोग्राम RDX बरामद किया गया है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह ने बुलाई बैठक, केंद्रीय गृह सचिव और IB चीफ भी होंगे शामिल