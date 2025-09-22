‘नॉर्थ-ईस्ट के राज्य हमारे लिए अष्ठलक्ष्मी’, अरुणाचल प्रदेश में बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया जहाँ उन्होंने 5125.37 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया। ईटानगर में एक समारोह में उन्होंने शि योमी जिले में दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अरुणाचल को वीरता की भूमि बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
पीएम मोदी ने राज्य के ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित एक समारोह में शि योमी जिले में दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया।
पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसा ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यह भूमि वीरता की भूमि है।
पीएम मोदी ने कहा कि अरुणाचल की मेरी यात्रा विशेष बन गई है। नवरात्र के पहले दिन मुझे इतने खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले। आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो गया है। अरुणाचल को बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन और कई अन्य क्षेत्रों की परियोजनाएं दी गई हैं।
कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने ईटानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच से अरुणाचल को और पूरे पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान हुआ है। पीएम ने कहा कि जिसके किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है।
वहीं, आगे जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में विकास पहुंचने में दशकों लग गए। अरुणाचल प्रदेश को प्रकृति का वरदान प्राप्त है।
नॉर्थ-ईस्ट के राज्य हमारे लिए अष्ठलक्ष्मी
पीएम ने कहा कि दशकों पहले की दिल्ली सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और उसके लोगों की उपेक्षा की। कांग्रेस जैसी पार्टियों को लगता था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, तो इस राज्य पर ध्यान क्यों दिया जाए? पूरा पूर्वोत्तर विकास में पिछड़ रहा था, हमारी प्रेरणा वोटों और सीटों की संख्या नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम का विचार है। हमारा एकमात्र मंत्र 'नागरिक देवो भवः है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम आठ पूर्वोत्तर राज्यों की पूजा 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में करते हैं।"
