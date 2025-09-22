कृषि, स्वास्थ्य, कपड़ा और... अमित शाह ने बताया कैसे दे सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया जो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने भी जीएसटी सुधारों पर मोदी को बधाई दी और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में की गई अपील के अनुरूप, दैनिक उपयोग में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की अहम भूमिका होगी। शाह ने कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कृषि, स्वास्थ्य, कपड़ा और मानव निर्मित रेशे जैसे क्षेत्रों में जीएसटी कम करने की पहल की गई है।
'आत्मनिर्भर भारत के लिए दे सकते हैं योगदान'
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आप भी अपने दैनिक उपयोग में स्वदेशी उत्पादों को अपना सकते हैं, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बना सकते हैं और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री नायडू ने दी पीएम मोदी को बधाई
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के दूरदर्शी शुभारंभ और जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा कि यह उत्सव वास्तव में नागरिकों को शासन के केंद्र में रखता है।
चंद्रबाबू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, त्योहारों के इस मौसम में अगली पीढ़ी का जीएसटी वास्तव में लोगों के लिए दोहरा उत्सव है, जिन्हें कम कीमतों, सरलीकृत करों और मजबूत व अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था से सीधा लाभ होगा।
उन्होंने सभी से स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों को गर्व के साथ अपनाने और खरीदने का आग्रह किया ताकि हर दिन आत्मनिर्भरता व राष्ट्रीय गौरव की ओर एक कदम बन सके।
सीआईआई ने क्या कहा?
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने प्रधानमंत्री मोदी के घरेलू विनिर्माण और भारतीय उत्पादों की मांग को बढ़ावा देने के आह्वान की सराहना की। परिसंघ ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन भारत के विकास पथ के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत आवश्यक और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर करों में कमी से परिवारों की प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी और घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा। ये सुधार घरेलू विनिर्माण और भारतीय उत्पादों की मांग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देंगे, जिससे स्वदेशी आंदोलन को नई गति मिलेगी।
