    'PM मोदी का वादा अब पूरा होगा...', GST 2.0 पर गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:47 AM (IST)

    आज से जीएसटी का नया टैक्स स्लैब लागू हो गया है जिससे कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बदलाव पर देश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के अवसर पर माताओं और बहनों को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार का तोहफा मिला है जिससे 390 से ज्यादा चीजें सस्ती होंगी और लोगों की बचत बढ़ेगी।

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी का नया टैक्स स्लैब आज से लागू हो गया है, जिससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीएसटी में बदलाव पूरे देश को बधाई दी है।

    अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि नवरात्र के शुभ अवसर पर माताओं और बहनों को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार का तोहफा मिला है।

    गृह मंत्री ने क्या कहा?

    केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, "नवरात्र के खास मौके पर मोदी सरकार ने देश की सभी माताओं और बहनों को अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म का तोहफा दिया है। जीएसटी पर मोदी जी ने देशवासियों से जो वादा किया था, उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है।"

    अमित शाह ने अपनी पोस्ट में कहा-

    जीएसटी की दरों में ऐतिहासिक रूप से कमी होने के बाद 390 से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई हैं। खासकर खाने और घर से जुड़े सामानों की कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, मैटेरियल, कृषि, खिलौने, खेल, शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट, मेडिकल, स्वास्थ्य और बीमा की टैक्स दरों में लोगों को राहत मिलेगी।

    अमित शाह ने कहा, "जीएसटी की दरें कम होने से देशवासियों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनकी बचत में भी बढ़ेत्तरी होगी।"

    GST 2.0 आज से लागू

    बता दें कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का एलान किया था। रोजमर्रा की कई वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया गया था। वहीं, जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब को हटाकर 2 टैक्स स्लैब ही रखे गए हैं। ज्यादातर वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का ही टैक्स लगेगा। लक्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

