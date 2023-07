Andhra Pradesh: राज्य को मिली साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर की सौगात, PM मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन

Sai Hira Global Convention Centre प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया।वर्चुअली समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है।इस सेंटर में आध्यात्मिकता की अनुभूति भी है और आधुनिकता की आभा भी है। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है।

राज्य को मिली साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर की सौगात, PM मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन

पुट्टपर्थी, एजेंसी। Sai Hira Global Convention Centre: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 'मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं। यह आध्यात्मिक सम्मेलनों और अकादमिक कार्यक्रमों का केंद्र होगा। दुनिया भर से विशेषज्ञ यहां आएंगे और मुझे उम्मीद है कि यह केंद्र देश के युवाओं की मदद करेगा।।' देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा वर्चुअली समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। इस सेंटर में आध्यात्मिकता की अनुभूति भी है और आधुनिकता की आभा भी है। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोई भी विचार तभी प्रभावी होता है, जब उस पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज भारत कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है और विकास और विरासत को आगे बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समाज के हर वर्ग की भागीदारी से आज बदलाव आ रहा है। मुझे हमेशा सत्य साईं का आशीर्वाद मिला श्री सत्य साईं के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे हमेशा सत्य साईं का आशीर्वाद मिला। इस पूरे आयोजन के दौरान श्री सत्य साईं की प्रेरणा और आशीर्वाद हमारे साथ है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं, इस केंद्र में आध्यात्मिकता की भावना है और आधुनिकता की उपस्थिति। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता के साथ-साथ वैचारिक भव्यता भी है। दुनिया भर से विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान यहां जुटेंगे।'

