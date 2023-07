Tamil Nadu तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Stalin) को अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आज सभी टेस्ट पूरे होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। 70 वर्षीय मुख्यमंत्री को तमिलनाडु के चेन्नई के डाउनटाउन ग्रीम्स रोड स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे के बाद एमके स्टालिन ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की थी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को अस्पताल से मिली छुट्टी, रुटीन चेकअप के लिए हुए थे भर्ती

तमिलनाडु, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सोमवार को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के सीएम अपनी नियमित जांच के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। आज सभी टेस्ट पूरे होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। 70 वर्षीय मुख्यमंत्री को तमिलनाडु के चेन्नई के डाउनटाउन ग्रीम्स रोड स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शरद पवार से की थी फोन पर बात महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे के बाद एमके स्टालिन ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की थी। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर चर्चा की थी और अपना समर्थन भी दिया। बता दें, एनसीपी के पूर्व वरिष्ठ नेता अजित पवार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी रविवार को शरद पवार से फोन पर बातचीत की।उन्होंने मौजूदा हालात पर भी चर्चा की और उन्हें अपना समर्थन दिया।

