'कई राजनीतिक दल बनना चाहते हैं NDA का हिस्सा', महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच अनुराग ठाकुर के संकेत

नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र की शिंदे नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी नेता अजित पवार के जुड़ने के बाद वहां की राजनीति में हलचल मच गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत से राजनीतिक दल एनडीए से जुड़ना चाहते हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "देश के विकास के लिए कई राजनीतिक दल एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और एनसीपी ने इसकी पहल की है। मुझे विश्वास है कि एनसीपी के महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल होने से राज्य के विकास में मदद मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, एनडीए में शामिल होने वाले ये राजनीतिक दल देश के विकास के लिए केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार प्रदान करेंगे।"

