BJP protests in Karnataka कर्नाटक में भाजपा चुनावी वादों को पूरा करने में कांग्रेस सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। एक तरफ भाजपा विधायक दल विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करेगा तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बसवराज बोम्मई डीवी सदानंद गौड़ा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील फ्रीडम पार्क में धरना देंगे।विरोध प्रदर्शन के बीच विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार होने की उम्मीद है।

कर्नाटक में चुनावी वादों को पूरा करने में कांग्रेस सरकार रही असमर्थ? विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करेगी BJP

Your browser does not support the audio element.

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में भाजपा चुनावी वादों को पूरा करने में कांग्रेस सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस द्वारा किए गए पांच चुनावी वादों के कार्यान्वयन में देरी को लेकर बीजेपी 14 जुलाई तक विधानसभा के अंदर और बाहर एक साथ आंदोलन करेगी। एक तरफ भाजपा विधायक दल विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करेगा तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, डीवी सदानंद गौड़ा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील फ्रीडम पार्क में धरना देंगे। हंगामेदार रह सकता है विधानसभा सत्र अगर भाजपा विरोध प्रदर्शन जारी रखती है तो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने की उम्मीद है। भगवा पार्टी विशेष रूप से 'अन्न भाग्य' योजना के कार्यान्वयन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को 5 किलो अनाज प्रदान करती है। आवश्यक मात्रा में चावल की अनुपलब्धता के कारण, सिद्धारमैया सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खातों में 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पैसा जमा करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं की होगी शुरुआत भारतीय खाद्य निगम ने पिछले महीने केंद्र सरकार के आदेश के कारण राज्यों को सीधे चावल बेचना बंद कर दिया था। महिलाओं के लिए गैर-लक्जरी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश करने वाली 'शक्ति' योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। एपीएल/बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह देने की 'गृह लक्ष्मी' योजना अगस्त में लागू की जाएगी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा करने वाली गृह ज्योति योजना का लाभ अगस्त से बिलों में दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह, युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये प्रति माह और 2022-23 में उत्तीर्ण डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये देने की योजना जल्द ही शुरू की जाएगी।

Edited By: Nidhi Avinash