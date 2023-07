Pakistan: झूठी शान के लिए पिता ने दो बेटियों को गोली से उड़ाया, आरोपित की तलाश में जुटी पुलिस

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पिता ने झूठी शान के लिए अपनी दो बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक. शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। पिछलों दिनों इसी तरह की घटना में एक 12 साल के लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी थी।

Pakistan: झूठी शान के लिए पिता ने अपनी दो बेटियों को मारी गोली

लाहौर, एएनआइ । पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित कसूर जिले में झूठी शान के लिए पिता ने अपनी दो बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपित का नाम सईद है। आरोपित की तलाश में जुटी पुलिस एआरवाई न्यूज के अनुसार, हत्या करने के बाद आरोपित घटना स्थल से फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें आरोपित की तलाश कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक, शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। 12 साल के लड़के ने मां को मारी गोली विगत दिनों इसी तरह की घटना में एक 12 साल के लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। यह घटना इसके बगल में गुजरांवाला में हुई थी। पुलिस के अनुसार, उसकी मां कहीं जा रही थी, इस बीच बेटे ने ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिससे उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस दौरान एक महिला घायल हो गई।

