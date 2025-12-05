पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट की रूसी भाषा में लिखी गीता, गर्मजोशी से स्वागत पर क्रेमलिन ने क्या कहा?

यूक्रेन से युद्ध के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर पुतिन

गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन साल 2022 में यूक्रेन के साथ शुरू हुए जंग के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने पुतिन के स्वागत के बाद एक्स पर लिखा कि अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं दोनों देशों के बीच होने वाली बैठकों को लेकर आशान्वित हूं। भारत और रूस की दोस्ती हमेशा खरी उतरी है, जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ है।

भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आज होगा

बात दें कि भारत और रूस के बीच 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन आज होने जा रहा है। दोनों देशों के नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज रूसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत मिलेगा, इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे।