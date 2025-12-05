पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट की रूसी भाषा में लिखी गीता, गर्मजोशी से स्वागत पर क्रेमलिन ने क्या कहा?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय दो दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं। गुरुवार को वह अपने विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया।
गुरुवार को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भगवद गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा उन्होंने रूसी भाषा में गीता की प्रति प्रदान की। आगे लिखा कि गीता के उपदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
भारत के गर्मजोशी के स्वागत पर क्रेमेलिन की प्रतिक्रिया
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारत में पीएम मोदी के अगवानी को लेकर क्रेमलिन की ओर से बयान जारी किया गया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि पीएम का विमान के पास जाकर रूस के राष्ट्रपति से मिलने का फैसला अप्रत्याशित था। रूसी अधिकारियों को इसकी सूचना पहले नहीं दी गई थी।
Presented a copy of the Gita in Russian to President Putin. The teachings of the Gita give inspiration to millions across the world.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/D2zczJXkU2— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025
यूक्रेन से युद्ध के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर पुतिन
गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन साल 2022 में यूक्रेन के साथ शुरू हुए जंग के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने पुतिन के स्वागत के बाद एक्स पर लिखा कि अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं दोनों देशों के बीच होने वाली बैठकों को लेकर आशान्वित हूं। भारत और रूस की दोस्ती हमेशा खरी उतरी है, जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ है।
भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आज होगा
बात दें कि भारत और रूस के बीच 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन आज होने जा रहा है। दोनों देशों के नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज रूसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत मिलेगा, इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे।
