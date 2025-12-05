आज दिल्ली की कई सड़कों से गुजरने पर रहेगी पाबंदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आज घर से निकलने से पहले एक बार यह खबर पढ़कर निकलें। संभव है कि आप अपने रोजमर्रा के रास्तों से गुजरते हुए आज ट्रैफिक जाम में फंस जाएं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली में हैं। उनके कई कार्यक्रम शहर में जगह-जगह आयोजित किए गए हैं। ऐसे में व्यापक स्तर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसे जानना बहुत जरूरी है...

बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बृहस्पतिवार को अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। पुतिन का मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार को तय है, जिसमें कई महत्वपूर्ण इवेंट शामिल होंगे। जैसे शुक्रवार की सुबह पुतिन राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद दोपहर को भारत मंडपम में फिक्की के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और फिर शाम को राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार की ओर से आयोजित राज्य भोज में शामिल होंगे। वहीं, रात्रि करीब 9 बजे रूसी राष्ट्रपति भारत से रवाना हो जाएंगे। ऐसे में शुक्रवार को कई मार्गों पर बदलाव किया गया है।

दौरे के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर इन मार्गों से बचने की सलाह दी है। एडवाइजरी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी, जनपथ रोड पर कहीं भी किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। इन सड़कों पर पार्क की गई गाड़ियों को उठा (टो) लिया जाया जाएगा और गलत पार्किंग और कानूनी निर्देशों को न मानने के लिए उन पर केस किया जाएगा। टो की गई गाड़ियों को ट्रैफिक पिट काली बाड़ी मंदिर मार्ग और भैरों मंदिर के सामने ट्रैफिक पिट में पार्क किया जाएगा।

वहीं, वंदेमातरम मार्ग- साइमन बोलिवर मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सैन मार्टिन - मानस क्राॅसिंग, सैन मार्टिन- एबीएचएम क्रासिंग, सैन मार्टिन अभय क्रासिंग, सुनहरी मस्जिद, रेल भवन पर डायवर्जन रहेगा। एडवाइजरी में सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी, जनपथ रोड से बचने की सलाह दी गई है। यात्री वंदेमातरम मार्ग, यशवंत प्लेस, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड, रफी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जनपथ रोड, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह रोड, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड और डब्ल्यू-पाइंट पर कहीं भी किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान जनपथ टालस्टाय मार्ग, टालस्टाय केजी मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर बाराखंभा रोड, सुनहरी मस्जिद, रेल भवन पर डायवर्जन लागे रहेगा। इस दौरान यात्री डीडीयू मार्ग, आसफ अली रोड, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड और रफी मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक जनपथ रोड, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह रोड, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू-पाइंट, मथुरा रोड और भैरों मार्ग पर कहीं भी किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान जनपथ टालस्टाय मार्ग, टालस्टाय केजी मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर बाराखंभा रोड, डब्ल्यू-पाइंट, एमएलएनपी, क्यू-पाइंट, सुनहरी मस्जिद रोड, क्लैरिज होटल, अकबर रोड, मान सिंह रोड, एनएससीआइ क्लब मथुरा रोड पर, भगवान दास रोड/तिलक मार्ग को डायवर्ट किया गया है। इस दौरान यात्री पृथ्वी राज रोड, डीडीयू मार्ग, आसफ अली रोड, मौलाना आजाद रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

शाम 05:00 बजे से रात 09:00 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी, जनपथ रोड पर कहीं भी किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान वंदेमातरम मार्ग- साइमन बोलिवर मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सैन मार्टिन- मानस क्रासिंग, सैन मार्टिन- एबीएचएम क्रासिंग, सैन मार्टिन अभय क्रासिंग, सुनहरी मस्जिद, रेल भवन पर डायवर्जन लागू होगा। इस दौरान यात्री वंदेमातरम मार्ग, यशवंत प्लेस, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड और रफी मार्ग का विकल्प चुन सकते हैं।