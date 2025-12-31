Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने से लेकर बिहार में गमछा घुमाने तक, तस्वीरों में देखें PM मोदी के लिए कैसा रहा 2025

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:52 AM (IST)

    PM Modi 2025 Throwback Pics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर 2025 की अपनी कुछ यादगार तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में अयोध्या में धर्म ध्व ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने शेयर की 2025 की प्रमुख तस्वीरें। फोटो - नमो ऐप

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 31 दिसंबर 2025...साल का आखिरी दिन। कुछ घंटों बाद एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीतते साल की कुछ खूबसूरत यादें साझा की हैं। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर फोटो शेयर करते हुए 2025 की झलकियां पेश की हैं। आइए तस्वीरों में देखते हैं 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहा?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Modi 2025 (18)

    पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पवित्र धर्म ध्वज फहराया।

    PM Modi 2025 (19)

    प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर उपस्थित थे।

    PM Modi 2025 (15)

    पीएम मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा और दर्शन किए।

    PM Modi 2025 (17)

    चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन।

    PM Modi 2025 (6)

    मॉरीशस के पोर्ट लुइस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।

    PM Modi 2025 (16)

    गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पार्टगली जीवोत्तम मठ में पीएम मोदी।

    PM Modi 2025 (7)

    गोवा में INS विक्रांत पर एक शानदार वायु शक्ति प्रदर्शन देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

    PM Modi 2025 (20)

    व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को पुस्तक भेंट करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प।

    PM Modi 2025 (22)

    दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज से मुलाकात की।

    PM Modi 2025 (5)

    कनाडा के कनानास्किस में आयोजित 51वें जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला के साथ नजर आए।

    PM Modi 2025 (4)

    प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर में चेनाब पुल का दौरा करते समय राष्ट्रीय ध्वज लहराया।

    PM Modi 2025 (3)

    नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

    PM Modi 2025 (2)

    दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत।

    PM Modi 2025 (1)

    ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर वायुसेना अड्डे का दौरा किया।

    PM Modi 2025 (10)

    जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय, प्रधानमंत्री मोदी को अम्मान स्थित जॉर्डन संग्रहालय तक अपनी गाड़ी में ले गए।

    PM Modi 2025 (9)

    तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

    PM Modi 2025 (14)

    बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में गमछा घुमाते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

    PM Modi 2025 (21)

    उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई।

    PM Modi 2025 (12)

    नई दिल्ली में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ पीएम मोदी।

    PM Modi 2025 (11)

    विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करते प्रधानमंत्री मोदी।

    यह भी पढ़ें- अलविदा 2025: बिहार की ये 16 घटनाएं बनी सुर्खियां, रिकॉर्ड बने और विकास की नई इबारत भी लिखी गई