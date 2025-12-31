अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने से लेकर बिहार में गमछा घुमाने तक, तस्वीरों में देखें PM मोदी के लिए कैसा रहा 2025

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 31 दिसंबर 2025...साल का आखिरी दिन। कुछ घंटों बाद एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीतते साल की कुछ खूबसूरत यादें साझा की हैं। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर फोटो शेयर करते हुए 2025 की झलकियां पेश की हैं। आइए तस्वीरों में देखते हैं 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहा?

पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पवित्र धर्म ध्वज फहराया।

प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर उपस्थित थे।

पीएम मोदी ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा और दर्शन किए।

चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन।

मॉरीशस के पोर्ट लुइस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।

गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पार्टगली जीवोत्तम मठ में पीएम मोदी।

गोवा में INS विक्रांत पर एक शानदार वायु शक्ति प्रदर्शन देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को पुस्तक भेंट करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प।

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज से मुलाकात की।

कनाडा के कनानास्किस में आयोजित 51वें जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला के साथ नजर आए।

प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर में चेनाब पुल का दौरा करते समय राष्ट्रीय ध्वज लहराया।

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर वायुसेना अड्डे का दौरा किया।

जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय, प्रधानमंत्री मोदी को अम्मान स्थित जॉर्डन संग्रहालय तक अपनी गाड़ी में ले गए।

तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में गमछा घुमाते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई।

नई दिल्ली में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ पीएम मोदी।

विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करते प्रधानमंत्री मोदी।

