Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अलविदा 2025: बिहार की ये 16 घटनाएं बनी सुर्खियां, रिकॉर्ड बने और विकास की नई इबारत भी लिखी गई

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:50 AM (IST)

    year ender 2025 साल 2025 बिहार के लिए विरोधाभासों से भरा रहा, जहाँ पटना मेट्रो, एयर शो और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियाँ रहीं, वहीं गोपाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    साल 2025 ने बिहार की तस्वीर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से पेश किया

    राधा कृष्ण, पटना। साल 2025 बिहार के लिए विरोधाभासों और घटनाओं से भरा रहा, जहां पटना मेट्रो, ऐतिहासिक एयर शो और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियां रही, वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड, पारस अस्पताल में गैंगस्टर की हत्या और दुलारचंद यादव का मोकामा में कत्ल जैसे अपराधों ने भी सुर्खियां बटोरीं। राजनीतिक मोर्चे पर नीतीश कुमार की दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, लालू परिवार में विवाद और राहुल गांधी के रोड शो जैसी घटनाएं चर्चा में रहीं। साल 2025 ने बिहार की तस्वीर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से पेश किया और अब 2026 से उम्मीद है कि विकास, सुशासन और स्थिरता की कहानी ज्यादा दिखाई देगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीतीश कुमार ने 10वीं बार संभाली बिहार की सत्ता

    nitish


    बिहार की राजनीति में एक बार फिर इतिहास रचते हुए नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को दसवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की उपस्थिति ने समारोह को खास बना दिया।

    शपथ ग्रहण कार्यक्रम में देश-प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य के नेता और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। नीतीश कुमार का दसवीं बार मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

    चुनाव से पहले दौड़ी पटना मेट्रो

    matro


    चुनाव से ठीक पहले 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना किया और खुद भी मेट्रो में सफर किया। यह पल राजधानी के लिए ऐतिहासिक माना गया। मेट्रो के ट्रायल रन ने वर्षों से चल रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का संकेत दिया। चुनावी माहौल में पटना मेट्रो को विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे के प्रतीक के रूप में पेश किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर खूब प्रचारित हुए। इससे सरकार की विकासात्मक उपलब्धियों को दर्शाने का प्रयास किया गया।

    राहुल गांधी का पटना रोड शो और सियासी टकराव

    rahul


    9 जुलाई को वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतरे। रोड शो का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाना था। हालांकि, कार्यक्रम के दौरान मंच पर जगह को लेकर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बीच हुई खींचतान चर्चा का विषय बन गई। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह टकराव पार्टी के भीतर नेतृत्व और समन्वय की चुनौतियों को उजागर करता है, जिसका असर आगामी चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है।

    महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर सीएम विवादों में

    hijab


    15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय विवादों में घिर गए, जब उन्होंने महिला आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब हटाया। कार्यक्रम की तस्वीर सामने आते ही यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था से जोड़कर आलोचना की। वहीं, सरकार की ओर से इस मामले को सामान्य व्यवहार बताया गया, लेकिन विवाद लगातार गहराता रहा।

    चुनावी हार के बाद लालू परिवार में टकराव

    lalu


    15 नवंबर को विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के भीतर पारिवारिक तनाव की तस्वीर सामने आई। लालू प्रसाद यादव के परिवार में अंदरूनी मतभेद की चर्चा तेज हो गई, जिसे रोहिणी आचार्य के दिल्ली रवाना होने की तस्वीर ने और हवा दी। यह दृश्य समर्थकों के बीच भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण बना। राजनीतिक गलियारों में इसे पारिवारिक असहमति और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा गया। हालांकि, पार्टी की ओर से सार्वजनिक तौर पर इसे निजी मामला बताया गया, लेकिन चुनावी पराजय के बाद सामने आई इस तस्वीर ने कई सियासी अटकलों को जन्म दिया।

    तेजप्रताप यादव की गर्लफ्रेंड संग तस्वीर वायरल

    tej prtap


    मई 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजप्रताप यादव की सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीर सामने आते ही यह तेजी से वायरल हो गई। तस्वीर के बाद पार्टी और परिवार के भीतर नाराजगी की चर्चाएं सामने आईं। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे निजी जीवन से जुड़ा मामला बताया, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले गए। इस घटनाक्रम के बाद तेजप्रताप यादव को पार्टी और पारिवारिक गतिविधियों से दूरी का सामना करना पड़ा, जिससे RJD के अंदरूनी हालात को लेकर नई बहस छिड़ गई।

    राबड़ी आवास खाली करने का आदेश

    rabari


    करीब 20 वर्षों बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का आदेश मिला। इस फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। आदेश के बाद परिवार के दानापुर स्थित नए आवास की तस्वीरें सामने आईं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं। 10 सर्कुलर रोड आवास लंबे समय तक राबड़ी देवी और लालू परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस घटनाक्रम को कई लोग प्रशासनिक निर्णय मान रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव से जोड़कर देख रहा है।

    वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्डतोड़ साल

    vabhaw


    समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के लिए साल ऐतिहासिक साबित हुआ। अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने क्रिकेट जगत में कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए और देशभर में चर्चा का केंद्र बन गए। वैभव की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गूगल ट्रेंड में उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाकर वैभव ने बिहार का नाम रोशन किया। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि उनका यह प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए नए सितारे के उभार का संकेत है।

    चिराग पासवान का डांस वीडियो वायरल

    chirag


    1 दिसंबर को एक शादी समारोह में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में चिराग पासवान बेफिक्र अंदाज में संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। इसे लेकर समर्थकों ने जहां इसे उनके सहज और युवा अंदाज के रूप में देखा, वहीं राजनीतिक हलकों में भी इसकी खूब चर्चा हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को हजारों बार शेयर किया गया और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। यह वीडियो कुछ ही घंटों में इंटरनेट ट्रेंड बन गया।

    पटना में ऐतिहासिक एयर शो

    air

     

    23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर पटना में पहली बार भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाकर हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लाल, सफेद और हरे धुएं से बने तिरंगे ने पूरे माहौल को देशभक्ति से भर दिया। गंगा तट और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इस नजारे के गवाह बने। यह एयर शो पटना के इतिहास में एक यादगार आयोजन के रूप में दर्ज हो गया।

    एयरपोर्ट टर्मिनल की शुरुआत

    airport


    29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की औपचारिक शुरुआत 3 जून से हुई। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल के चालू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली। नए टर्मिनल में विस्तृत चेक-इन एरिया, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके शुरू होने से पटना एयरपोर्ट की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और हवाई यात्रियों को पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक अनुभव मिलने लगा। यह टर्मिनल बिहार के हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

    गोपाल खेमका हत्याकांड

    gopal


    5 जुलाई को पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। फुटेज में अपराधियों की बेखौफ हरकतें दिखाई दीं, जिसने आम लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। घटना के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस ने त्वरित जांच और कार्रवाई का दावा किया। इस हत्याकांड ने राजधानी में बढ़ते अपराध और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी।

    पारस अस्पताल में गैंगस्टर की ICU में हत्या

    paras


    पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की आईसीयू के भीतर हुई हत्या की फुटेज सामने आने के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में अपराधियों की घुसपैठ और वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीसीटीवी फुटेज में बेखौफ अपराधी वारदात को अंजाम देते नजर आए, जिससे आम लोगों में दहशत बढ़ गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा और अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग उठने लगी। यह मामला कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया।

    दुलारचंद यादव की हत्या से मोकामा में बढ़ा तनाव

    dular


    30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यादव की हत्या से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई और स्थानीय सत्ता संघर्ष उजागर हुआ। मृतक का लंबा राजनीतिक और अपराध से जुड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया। मोकामा की जनता में डर और चिंता की लहर दौड़ गई है। इस हत्या ने आगामी चुनावी माहौल को भी प्रभावित किया है।

    दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी

    anant


    दुलारचंद यादव हत्याकांड में मुख्य संदिग्ध रहे पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने मामले को नई दिशा दी। उनकी जेल में दाखिल होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं, जिससे आम जनता और राजनीतिक circles में चर्चा छा गई। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान पूरी सतर्कता बरती और कानून व्यवस्था बनाए रखी। इस गिरफ्तारी को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अनंत सिंह की हिरासत ने मोकामा में राजनीतिक तनाव को भी बढ़ाया है और आगामी कानूनी कार्रवाई पर लोगों की नजरें टिकी हैं।

    पटना में युवती की निर्मम हत्या से बिहार में सनसनी

    hatya


    15 मई को पटना में 27 वर्षीय युवती की हत्या और उसके शव को जलाने की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। यह मामला न सिर्फ क्रूरता बल्कि समाज में बढ़ते अपराध को भी उजागर करता है। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी और संदिग्धों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। घटना ने स्थानीय जनता में भय और आक्रोश फैला दिया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस हत्याकांड ने सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के मुद्दों को भी सामने ला दिया है।


    साल 2025 बिहार के लिए विरोधाभासों का साल रहा, जहां एक ओर मेट्रो, एयर शो और खेल उपलब्धियां रहीं, वहीं अपराध और राजनीतिक विवादों ने भी सुर्खियां बटोरीं। अब 2026 से उम्मीद है कि विकास, सुशासन और स्थिरता की तस्वीरें ज्यादा दिखेंगी।