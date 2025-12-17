Language
    'मनरेगा का नाम बदलने का मतलब गांधी की दूसरी हत्या', चिदंबरम ने बीजेपी पर साधा निशाना

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बीजेपी नेहरू को बदनाम कर रही थी और अब महात्मा गांधी को निशाना बना रही है। उन्होंने ...और पढ़ें

    पी. चिदंबरम ने बीजेपी पर साधा निशाना (फोटो-पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले बीजेपी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के पीछे लगी थी। वहीं अब भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को निशाना बना रही है।

    कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने को लेकर बीजेपी की निंदा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का नाम बदलना गांधी की दूसरी हत्या है।

    'गांधी की दूसरी हत्या'

    कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक को मनरेगा का नाम बदलने के उद्देश्य से लाई है। पी. चिदंबरम ने साल 2004 के बजट में इस योजना का एलान किया था। यूपीए सरकार के समय में ये योजना लागू की गई। पी. चिदंबरम ने मनरेगा का नाम बदलने की योजना को गांधी की दूसरी हत्या करार दिया है।

    पी. चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी को लोगों की स्मृति से मिटाने की कोशिश कर रही है। वे चाहते हैं कि गांधी का नाम लोगों के जीवन में फीका पड़ जाए। इस देश के बच्चे महात्मा गांधी के बारे में न जानें। यहां तक कि लोगों की जुबान से भी हमेशा के लिए गांधी का नाम हट जाना चाहिए।

    भारत सरकार ने जब से विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन पर विधेयक लाने की बात कही है, तब से ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने पर सदन में हंगामा भी किया और बीजेपी के फैसले का विरोध किया।

