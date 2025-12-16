'नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए', MGNREGA का नाम बदले पर क्या बोले पंजाब CM भगवंत मान?

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। दिल्ली में जब भी प्रदूषण बढ़ने की बात होती है तो इसका ठीकरा पंजाब पर फोड़ दिया जाता है। पंजाब को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। अब जब पंजाब में पराली बिल्कुल नहीं जल रही और यहां के शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 70 से 110 तक है, जबकि दिल्ली का एक्यूआई स्तर 450 से ऊपर है।

ऐसे में दिल्ली सरकार बताए कि अब दिल्ली के प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। यह बात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत-जी रामजी रखने पर पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब केवल देश का नाम ही बदलना रह गया है। कहीं, इसका नाम भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय न कर दें।

वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम लेते हुए कहा कि जब पंजाब में कटाई भी शुरू नहीं हुई थी, तब से ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि दिल्ली में धुआं आ रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि पंजाब में गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है और धान की कटाई का सीजन समाप्त हो चुका है। ऐसे में दिल्ली का एक्यूआई इतना खराब क्यों है?

नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए: CM भगवंत मान भगवंत मान ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए। काम अच्छे करोगे तो लोग चौराहों पर मूर्ति लगाते हैं, नहीं तो मूर्ति खेतों में लगती है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जहां पर अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्टेशन का नाम बदला, शहर का नाम बदला और केवल देश का नाम बदलना रह गया है।

दिल्ली में भी स्कूलों को फेक कॉल आते थे: सीएम अमृतसर और जालंधर में स्कूलों को बम से उड़ाने की मेल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में भी इस तरह का हुआ था। शरारती तत्व फेक काल करते हैं। किसानों द्वारा ट्रेन रोकने के आह्वान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह ट्रेन रोकते हैं, बाद में बात करने के लिए कहते हैं। लोगों को परेशान करने वाली हड़ताल या प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।