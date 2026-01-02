ऑपरेशन सिंदूर जारी है', उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कौन से परिवर्तन कर रही सेना?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को देश को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के निर्णयात्मक कार्यों की सराहना की, यह कहते हुए कि ''यह ऑपरेशन आज भी जारी है।''

एडीजी पीआई-भारतीय सेना द्वारा किए गए एक पोस्ट में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उल्लेख किया कि सेना एक दशक के परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिसमें ''संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार'' को भारत की रक्षा रणनीति के स्तंभों के रूप में बताया गया है।

'ऑपरेशन सिंदूर जारी है' उन्होंने सेना को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए स्वदेशी तकनीकों और नए विचारों की आवश्यकता पर जोर दिया। सेना प्रमुख ने कहा, ''भारतीय सेना देश की सुरक्षा को अत्यधिक सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ सुनिश्चित कर रही है। पिछले वर्ष, दुश्मन की दुष्ट योजनाओं का उचित जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत ठोस और निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से दिया गया और यह ऑपरेशन आज भी जारी है। सीमाओं पर सतर्कता के साथ सेना ने देश में आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।''

'परिवर्तन के दौर से गुजर रही सेना' जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ''भारतीय सेना एक दशक के परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार हमारी सामरिक शक्ति के मुख्य स्तंभ हैं। स्वदेशी तकनीकों, नए विचारों और निरंतर सुधारों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से, हम सेना को अधिक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बना रहे हैं। नेटवर्किंग और डाटा-केंद्रितता इस परिवर्तन को नई गति प्रदान कर रही है।''