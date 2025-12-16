भारत-यूएई रक्षा सहयोग को नई मजबूती, थलसेना प्रमुख से मिले यूएई के शीर्ष सैन्य कमांडर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए यूएई के प्रेसिडेंशियल गार्ड के कमांडर मेजर जनरल अली सैफ हुमैद अलकाबी ने सोमवार को थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की।

बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और सैन्य स्तर पर आपसी तालमेल को और गहरा करने पर चर्चा हुई। अधिकारियों के मुताबिक, यूएई के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्चस्तरीय बातचीत भी की।

मुलाकात की तस्वीरें भी की गईं शेयर

इस दौरान उन्हें 'आपरेशन सिंदूर' और क्षेत्र में भारत की सुरक्षा से जुड़ी रणनीतिक दृष्टि के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय सेना ने इस मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने सैन्य से सैन्य संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।