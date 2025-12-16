Language
    भारत-यूएई रक्षा सहयोग को नई मजबूती, थलसेना प्रमुख से मिले यूएई के शीर्ष सैन्य कमांडर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:29 AM (IST)

    यूएई के प्रेसिडेंशियल गार्ड के कमांडर मेजर जनरल अली सैफ हुमैद अलकाबी ने थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ा ...और पढ़ें

    थलसेना प्रमुख से मिले यूएई के शीर्ष सैन्य कमांडर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए यूएई के प्रेसिडेंशियल गार्ड के कमांडर मेजर जनरल अली सैफ हुमैद अलकाबी ने सोमवार को थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की।

    बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और सैन्य स्तर पर आपसी तालमेल को और गहरा करने पर चर्चा हुई। अधिकारियों के मुताबिक, यूएई के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्चस्तरीय बातचीत भी की।

    मुलाकात की तस्वीरें भी की गईं शेयर

    इस दौरान उन्हें 'आपरेशन सिंदूर' और क्षेत्र में भारत की सुरक्षा से जुड़ी रणनीतिक दृष्टि के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय सेना ने इस मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने सैन्य से सैन्य संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।

    दौरे के दौरान मेजर जनरल अलकाबी को साउथ ब्लॉक के लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

