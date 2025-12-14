जयशंकर का यूएई दौरा: यूरोपीय, ब्रिटिश और मिस्त्र के समकक्षों से की मुलाकात
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई में एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में यूरोप, ब्रिटेन और मिस्त्र के समकक्षों से मुलाकात की। शिखर सम्मेलन में भू-राजनीतिक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोप, ब्रिटेन और मिस्त्र के समकक्षों से मुलाकात की।
शिखर सम्मेलन में नेताओं और नीति निर्माताओं ने प्रमुख भू-राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इंटरनेट मीडिया पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की और लातविया की विदेश मंत्री बैबा ब्रेज के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगा।
अबू धाबी क्यों गए एस. जयशंकर?
वह अबू धाबी में तीन दिवसीय सर बानी यस फोरम 2025 में भाग लेने गए थे, जिसका समापन रविवार को हुआ। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, ''सर बानी यस फोरम के दौरान ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी से मिलकर अच्छा लगा।''
कई नेताओं के साथ एस. जयशंकर की मुलाकात
एक अन्य बैठक में विदेश मंत्री ने मिस्त्र के विदेश मंत्री डा. बदर अब्देलट्टी से मुलाकात की। आईएएनएस के अनुसार, जयशंकर ने रविवार को बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री मैक्सिम प्रीवोट से भी मुलाकात की। सिर बानी यस फोरम एक वार्षिक मंच है जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए वैश्विक नेताओं, मंत्रियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।