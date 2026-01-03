'महिलाएं नहीं कर सकतीं स्मार्टफोन का इस्तेमाल', राजस्थान के 15 गांवों में लगी पाबंदी पर NHRC का एक्शन; भेजा नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राजस्थान के जालौर जिले के 15 गांवों की महिलाओं के कैमरे वाला स्मार्टफोन उपयोग करने पर पाबंदी के पंचायत के आदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में मिली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जालौर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है।

जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करके दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को दें। राजस्थान के जालौर जिले की गाजीपुर गांव में हुई चौधरी समाज की सुंधामाता पट्टी की पंचायत ने 15 गांवों की महिलाओं के लिए कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी का यह नियम 26 जनवरी से लागू होना है।

महिलाओं पर लगाई गईं कई पाबंदियां पंचायत के फैसले के मुताबिक महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह की-पैड फोन का ही उपयोग कर सकेंगी। इतना ही नहीं महिलाओं के शादी समारोह आदि सामाजिक कार्यक्रमों और पड़ोसी के घर जाते समय भी मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानावाधिकार आयोग को शिकायत मिली है।

इस शिकायत पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार कानून 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया और जालौर जिले के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश आयोग ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह शिकायत की जांच करके दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को दें। आयोग को मिली शिकायत में कहा गया है कि स्मार्टफोन पर प्रतिबंध विशेषरूप से महिलाओं पर लगाया गया है जो कि लिंग आधारित प्रतिबंध है और ये गलत है।