नेशनल हाईवे पर पर क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड लगाएगा NHAI, मिलेगी ये जानकारी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड लगाएगा। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके यात्री राजमार्ग से संबंधित जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जिससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। साइनबोर्ड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या टोल प्रबंधक और आपातकालीन हेल्पलाइन जैसे विवरण होंगे। ये बोर्ड टोल प्लाजा और रेस्ट एरिया जैसे स्थानों पर लगाए जाएंगे।
राजमार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर के दौरान इन क्यूआर कोड को स्कैन करके हाईवे से संबंधित जरूरी जानकारी मिल सकेगी। इससे आपातकालीन और स्थानीय जानकारी तक बेहतर पहुंच के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
क्यूआर कोड में क्या-क्या मिलेगा?
एनएचएआई ने शुक्रवार को कहा कि इन वर्टिकल क्यूआर कोड साइनबोर्ड पर परियोजना से जुड़ी जानकारी दर्ज होंगी। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, किलोमीटर निशान, टोल प्रबंधक, रेजिडेंट इंजीनियर के संपर्क नंबर और आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 शामिल होंगे।
कहां-कहां लगाए जाएंगे साइनबोर्ड?
क्यूआर कोड वाले हाईटेक साइन बोर्ड हाईवे के किनारे, टोल प्लाजा, ट्रक पार्किंग क्षेत्र, रेस्ट एरिया में लगाए जाएंगे। सरकार इन्हें हाईवे की शुरुआत और लास्ट प्वाइंट पर भी लगाएगी। इससे हर दिन यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को सफर के दौरान सहूलियत मिलेगी।
बयान के मुताबिक, क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड न केवल आपातकालीन और स्थानीय जानकारी तक बेहतर पहुंच के जरिये सड़क सुरक्षा बढ़ाएंगे बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रति जागरूकता में भी इजाफा करेंगे। यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति में तुरंत जरूरी जानकारी प्राप्त होगी और इससे हाईवे की सुरक्षा भी बढ़ेगी।
