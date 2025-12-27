'रिसेप्शन पर 40 लाख रुपये खर्च करने को किया मजबूर', बेंगलुरु में महिला ने की आत्महत्या; दहेज हत्या का केस दर्ज 

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक 26 साल की शादीशुदा महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसकी गुरुवार देर रात एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान गणवी के रूप में हुई है, जिसे राशि के नाम से भी जाना जाता था। वह पूर्वी बेंगलुरु में राममूर्ति नगर इलाके के बी चन्नासंद्रा की रहने वाली थी।

    उसका पति सूरज एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उत्तरी बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा में BEL लेआउट का रहने वाला है। मामले में उसे आरोपी बनाया गया है। राममूर्ति नगर पुलिस के अनुसार, गणवी बुधवार को अपने मायके में फांसी पर लटकी मिली थी। परिवार वाले उसे तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां उसे कोमा की हालत में भर्ती कराया गया था। कोशिशों के बावजूद, गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।

    शव के साथ परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन

    बाद में, परिवार शव को सूरज के घर ले गया और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए और उसके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विद्यारण्यपुरा पुलिस ने दखल दिया और उन्हें शव वापस ले जाने के लिए मनाया।

    राशि के पिता ने क्या आरोप लगाया?

    उनके पिता शशिकुमार आर की शिकायत के आधार पर, रामामूर्ति नगर पुलिस ने सूरज और उसके परिवार के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। शशिकुमार ने आरोप लगाया कि 29 अक्टूबर को शादी के तुरंत बाद उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया गया।

    उन्होंने यह भी दावा किया कि परिवार पर 23 नवंबर को पैलेस ग्राउंड्स में शादी का रिसेप्शन आयोजित करने का दबाव डाला गया, जिसमें लगभग 40 लाख रुपये खर्च हुए।

    यह जोड़ा पिछले हफ्ते 10 दिन के हनीमून के लिए श्रीलंका गया था, जिसके दौरान कथित तौर पर उत्पीड़न जारी रहा। परेशान होकर, गणवी ने कथित तौर पर यात्रा बीच में ही खत्म कर दी और 21 दिसंबर को बेंगलुरु लौट आई, और अपने माता-पिता के घर रहने लगी। सूरज और उसके परिवार के सदस्य फिलहाल फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है।

