MP News: धार महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान दहेज लोभी पति की बर्बरता, गर्भवती पत्नी के पेट पर मारी लात, हुआ गर्भपात

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के मालवांचल में स्थित धार शहर में महिला थाना परिसर में बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर चल रही काउंसलिंग के दौरान एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि पति ने महिला के पेट पर लात मारी, जिससे उसे तेज रक्तस्राव हुआ और दो माह का गर्भ गिर गया। घटना के बाद पीड़िता को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गर्भपात की पुष्टि की है।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति आशीष सोनी, सास सुनीता सोनी, ससुर प्रकाश सोनी, ननद पायल सोनी (सभी निवासी प्रतापगढ़, राजस्थान) के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पीड़िता जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

काउंसलिंग के दौरान बढ़ा विवाद, थाना परिसर में हुई मारपीट पीड़िता ने दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर 29 अक्टूबर को धार महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 16 दिसंबर को दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। शुरुआत में समझौते की बात बनी, लेकिन बाद में थाना परिसर में ही विवाद बढ़ गया। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान पति ने उसके पेट पर लात मारी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और खून का रिसाव शुरू हो गया। स्वजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

पीड़िता का आरोप, दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित 22 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह 2 जून 2025 को प्रतापगढ़ (राजस्थान) में आशीष सोनी से हुआ था। विवाह में उसके माता-पिता ने सामर्थ्य के अनुसार करीब 20 तोला सोना, चांदी के जेवर, फर्नीचर और लगभग चार लाख रुपये नकद दिए थे। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया। गाली-गलौज, अपमान और मारपीट शुरू हो गई।