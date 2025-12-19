Language
    MP News: धार महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान दहेज लोभी पति की बर्बरता, गर्भवती पत्नी के पेट पर मारी लात, हुआ गर्भपात

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    धार में दहेज प्रताड़ना की काउंसलिंग के दौरान पति ने गर्भवती पत्नी के पेट पर लात मारी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता ने ससुराल वालों पर दहेज के लि ...और पढ़ें

    धार के जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के मालवांचल में स्थित धार शहर में महिला थाना परिसर में बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर चल रही काउंसलिंग के दौरान एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि पति ने महिला के पेट पर लात मारी, जिससे उसे तेज रक्तस्राव हुआ और दो माह का गर्भ गिर गया। घटना के बाद पीड़िता को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गर्भपात की पुष्टि की है।

    पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति आशीष सोनी, सास सुनीता सोनी, ससुर प्रकाश सोनी, ननद पायल सोनी (सभी निवासी प्रतापगढ़, राजस्थान) के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पीड़िता जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    काउंसलिंग के दौरान बढ़ा विवाद, थाना परिसर में हुई मारपीट

    पीड़िता ने दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर 29 अक्टूबर को धार महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 16 दिसंबर को दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। शुरुआत में समझौते की बात बनी, लेकिन बाद में थाना परिसर में ही विवाद बढ़ गया। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान पति ने उसके पेट पर लात मारी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और खून का रिसाव शुरू हो गया। स्वजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

    पीड़िता का आरोप, दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित

    22 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह 2 जून 2025 को प्रतापगढ़ (राजस्थान) में आशीष सोनी से हुआ था। विवाह में उसके माता-पिता ने सामर्थ्य के अनुसार करीब 20 तोला सोना, चांदी के जेवर, फर्नीचर और लगभग चार लाख रुपये नकद दिए थे। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया। गाली-गलौज, अपमान और मारपीट शुरू हो गई।

    पीड़िता के अनुसार, पति, सास-ससुर और ननद लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। पहले पांच लाख रुपये नकद, फिर 10 लाख रुपये और एक एसयूवी वाहन की मांग की गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति शराब का आदी है और नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता था। दहेज न देने पर दूसरी शादी करने की धमकियां भी दी जाती थीं।

    पीड़िता की ओर से पूर्व में आवेदन मिला था। काउंसलिंग के दौरान बाहर जाकर घटना हुई है। महिला के बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
    - क्लेयर डामोर, टीआई, महिला थाना