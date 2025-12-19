MP News: धार के होटल में खरगोन के थाना प्रभारी का संदिग्ध हालत में शव मिला, उर्स मेले की ड्यूटी पर आए थे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मालवांचल के धार शहर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब मोहन टॉकीज क्षेत्र स्थित शिवानी होटल के एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। मृतक की पहचान खरगोन जिले के थाना प्रभारी करण सिंह रावत के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

होटल कर्मचारियों ने जब कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे का लॉकर तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे के भीतर थाना प्रभारी रावत मृत अवस्था में पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

कमरा सील किया पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, स्वजनों के पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जाएगी।