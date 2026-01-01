'मैं कम खर्चा करना चाहती हूं', 90 के दशक में नए साल पर क्या रेजोल्यूशन लेते थे लोग; देखें Video

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल 2026 का आगाज हो गया है। पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है। लेकिन इस समय सोशल मीडिया 90s का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो साल 1997 का है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंटरनेट पर वायरल हो रहा ये वीडियो शेखर सुमन के शो मूवर्स एंड शेखर का है, जिसमें आशीष रॉय ने लोगों से नए साल की शुरुआत में लिए जाने वाले संकल्प के बारे में पूछा और लोगों ने भी इस बारे में खुलकर बात की। यह एक लेट नाइट टॉक शो है, जिसकी क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

90 के दशक में क्या रेजोल्यूशन लेते थे लोग? शेखर सुमन के शो के वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला ने कहा कि वो अगले साल में अपने खर्चे को कम करना चाहती है। वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो खूब खर्चा करना चाहता हूं।

'हर महीने के लिए एक बॉयफ्रेंड' एक लड़की ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताते हुए कहा कि वो जितने हो सके, नए साल में उतने बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। उससे पूछा गया कि आप इस साल में कम-से-कम कितने बॉयफ्रेंड चाहती हैं। तब उस लड़की ने कहा कि 12 तो होने चाहिए, हर महीने के लिए एक।