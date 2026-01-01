Language
    नववर्ष की आस्था भरी शुरुआत : विश्व चैंपियम महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, श्रद्धालुओं का लगा तांता

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:06 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने नववर्ष 2026 की शुरुआत उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर की। स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा सहित कई खिलाड़ी महाकाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने नववर्ष 2026 की शुरुआत पावन नगरी उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद के साथ की। इससे पहले इंदौर में आयोजित मैच के दौरान भी टीम की खिलाड़ी महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थीं। बुधवार को टीम की कई सदस्य उज्जैन आईं और विधिवत पूजा-अर्चना की।

    महाकाल दर्शन के उपरांत खिलाड़ियों ने इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी शनि मंदिर पहुंचकर भगवान शनिदेव के दर्शन किए। इस अवसर पर स्मृति मंधाना, अरुंधति रेड्डी, शैफाली वर्मा, स्नेह राणा, प्रियंका पाटिल, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, प्रज्ञा रावत, नैंसी पटेल सहित उनके परिवारजन भी मौजूद रहे।

    मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता

    नववर्ष के पहले दिन श्रद्धालु देव दर्शन के साथ साल की शुरुआत कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गुरुवार तड़के हुई बाबा महाकाल भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मत्था टेका। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर सहित उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

    • चामुंडा माता मंदिर में सुबह से हलवा महाप्रसादी का वितरण किया जा रहा है।
    • हरसिद्धि व गढ़कालिका माता मंदिर में संध्या आरती के बाद महाप्रसादी का वितरण होगा।
    • महाकाल मंदिर के निशुल्क अन्नक्षेत्र में खीर-पूरी की व्यवस्था की गई है।

    महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि नए साल के अवसर पर सामान्य दर्शनार्थियों को चारधाम मंदिर से शक्तिपथ मार्ग होते हुए त्रिवेणी संग्रहालय द्वार से महाकाल महालोक और मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। दर्शन के बाद श्रद्धालु आपातकालीन निर्गम द्वार से बाहर निकल रहे हैं।

    भक्तों की सुविधा पर विशेष फोकस

    महाकाल की भस्म आरती में चलायमान दर्शन व्यवस्था अपनाई गई। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर पूजा स्टैंड, टिकट काउंटर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। नववर्ष पर पहली बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रसाद काउंटर 24 घंटे चालू रखे गए हैं, जिससे भक्तों को बिना किसी परेशानी के प्रसाद उपलब्ध हो रहा है।

    आस्था, व्यवस्था और उत्साह के संग उज्जैन में नववर्ष का स्वागत भव्य रूप से किया जा रहा है।