    न्यू ईयर ईव पर क्या खाता रहा इंडिया? ऑनलाइन ऑर्डर ट्रेंड से हुआ खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:03 PM (IST)

    31 दिसंबर, 2025 की रात भारत में नए साल का जश्न मनाने के दौरान ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी पर खाने के ऑर्डर का खुलासा हुआ है। बिरयानी सबसे पसं ...और पढ़ें

    ऑनलाइन ऑर्डर कर न्यू ईयर ईव पर इंडिया ने क्या खाया?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीती शाम यानी 31 दिसंबर, 2025 की रात आने वाले साल का जश्न जमकर मनाया गया। जैसे-जैसे शाम होती गई वैसे-वैसे फूड डिलीवरी ऑर्डर भी बढ़ने लगे। ऑनलाइन ऑर्डर ट्रेंड से पता चला है कि न्यू ईयर ईव पर असल में इंडिया ने क्या खा रहा था?

    पार्टी के लिए मजेदार खाने से लेकर कम्फर्ट फूड और देर रात की चाय तक नए साल के जश्न में शामिल रही। इसके साथ ही रोज मर्रा की खाने पीने की चीजों ने भी रात भी राज किया। तो आइए जानते हैं 31 दिसंबर, 2025 की रात को भारत ने सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर किया?

    बिरयानी रही विनर

    ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रियल टाइम अपडेट दिया है। उसके मुताबिक, बिरयानी के बिना नए साल की शाम अधूरी रहेगी। स्विगी ने बताया कि शाम तक 2,18,993 से ज्यादा बिरयानी का ऑर्डर दिया जा चुका था। यह डिश एक बार फिर घर पर होने वाले सेलिब्रेशन, हाउस पार्टियों और आखिरी मिनट के प्लान के लिए सबसे पसंदीदा चॉइस साबित हुई।

    बर्गर भी पीछे नहीं रहा

    सेलिब्रेशन के दौरान फास्ट फूड ने भी अपनी जगह बनाए रखी। शाम तक 90,000 से ज्यादा बर्गर ऑर्डर किए जा चुके थे। खाने में आसान और शेयर करने के लिए परफेक्ट, बर्गर एक पॉपुलर पार्टी ऑप्शन बने रहे।

    कुछ लोगों ने उपमा भी ऑर्डर किया

    जहां ज्यादातर लोग मौज-मस्ती में लगे रहे, वहीं कुछ लोग आराम और रूटीन पर टिके रहे। स्विगी ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर 4,244 यूजर्स ने उपमा ऑर्डर किया। इस बात का सबूत कि हर कोई कम्फर्ट फूड को पार्टी फूड से नहीं बदलता।

    बेंगलुरु ने सलाद को चुना

    हेल्थ को लेकर जागरूक लोग हेल्दी ऑप्शन चुन रहे थे। सिर्फ बेंगलुरु में ही 1,927 सलाद ऑर्डर किए गए। यह दिखाता है कि कुछ लोग सेलिब्रेशन के साथ हल्का खाना भी खाते हैं।

    खिचड़ी और गाजर का हलवा की भी रही धूम

    कई प्लेटों में घर जैसे क्लासिक व्यंजन दिखाई दिए। 9,410 लोगों ने खिचड़ी ऑर्डर की, जो एक आरामदायक डिश है और लोग खूब पसंद करते हैं। कुछ लोगों में मीठा खाने की इच्छा हुई तो गाजर के हलवे के 7,573 ऑर्डर दिए गए।

    गुलाब जामुन रहा फेवरेट डेजर्ट

    कोई भी भारतीय उत्सव बिना मिठाई के पूरा नहीं होता। जैसे-जैसे रात बढ़ती गई, स्विगी ने गुलाब जामुन के 46,627 ऑर्डर रिकॉर्ड किए। यह क्लासिक डेजर्ट साल खत्म करने का एक पसंदीदा तरीका बना रहा।

    देर रात की चाय भी थी जरूरी

    पार्टी की रातों में भी चाय अपनी जगह बना ही लेती है। देर रात तक 29,618 कप चाय ऑर्डर की जा चुकी थी। चूंकि कुछ परंपराएं कभी नहीं बदलतीं तो नए साल की शाम को भी चाय पीने की परंपरा जारी रही।

